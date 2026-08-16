Reggina: si torna al S. Agata ma a porte chiuse. La motivazione
Inizia la seconda parte del ritiro precampionato
16 Agosto 2026 - 20:03 | Redazione
AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 17 agosto, squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per la seconda parte del ritiro precampionato.
Visti e considerati i lavori di rifacimento che a vario titolo riguardano la gran parte della struttura, per la prossima settimana non sarà possibile far assistere agli allenamenti a stampa e tifosi. Questa prima fase di ripresa della preparazione si svolgerà dunque a porte chiuse, con report quotidiani che verranno forniti dall’ufficio stampa del club.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie