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Reggina: si torna al S. Agata ma a porte chiuse. La motivazione

Inizia la seconda parte del ritiro precampionato

16 Agosto 2026 - 20:03 | Redazione

Campo S Agata Castore

AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 17 agosto, squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata per la seconda parte del ritiro precampionato.

Visti e considerati i lavori di rifacimento che a vario titolo riguardano la gran parte della struttura, per la prossima settimana non sarà possibile far assistere agli allenamenti a stampa e tifosi. Questa prima fase di ripresa della preparazione si svolgerà dunque a porte chiuse, con report quotidiani che verranno forniti dall’ufficio stampa del club.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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