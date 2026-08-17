A Punta Pellaro torna il Festival degli Aquiloni
A Punta Pellaro la VII edizione del Festival degli Aquiloni: aquilonisti siciliani, laboratorio e gran finale con “Fai volare in alto le tue idee”
17 Agosto 2026 - 08:05 | Comunicato Stampa
Martedì 18 Agosto presso la Spiaggia di Punta Pellaro di Reggio Calabria, nota per gli sport del vento, si svolgerà la VII edizione del Festival degli Aquiloni della Pro Loco Reggio Sud APS .
Il programma del Festival degli Aquiloni
Il programma previsto per tutta la giornata si suddividerà in due momenti:
dalle ore 10:30 alle ore 13:00 esibizione degli aquilonisti siciliani che sulla spiaggia faranno bella mostra di aquiloni acrobatici.
dalle ore 16:30 presso il Vircolo Velico FreeSpirits a Punta Pellaro, inizio laboratorio per la costruzione di aquiloni, a cura degli istruttori aquilonisti siciliani, che mostreranno come realizzare un aquilone.
Il laboratorio per bambini e adulti
Il laboratorio è aperto a tutte le fasce di età, bambini ed adulti, ai quali verrà consegnato dai volontari un kit per la realizzazione del proprio aquilone, con un offerta libera, che servirà a garantire le successive attività dell’associazione. Al termine alle ore 19 un momento per “fai volare in alto le tue idee “ esibizione conclusiva, dove tutti i partecipanti potranno far volteggiare in cielo il proprio aquilone sul quale avranno scritto un’idea, un sogno.
La collaborazione con Allegria Festival
La Pro Loco Reggio Sud per il secondo anno, si avvale della collaborazione dell’associazione Calabria Dietro Le Quinte che si ringrazia per aver inserito il nostro Festival degli Aquiloni all’interno del loro programma di Allegria Festival, ne siamo fieri che dopo tanti anni di manifestazione, il Festival abbia ulteriore rilevanza in altri contesti artistici.
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