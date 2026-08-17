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Suoni & Sapori 2026: artisti di strada internazionali invadono il centro storico di Gioiosa Ionica

Una settimana di eventi a Gioiosa Ionica culmina con Suoni & Sapori: artisti internazionali, spettacoli e gastronomia nel borgo antico

17 Agosto 2026 - 08:10 | Comunicato Stampa

MarinaGioiosaIonica

Il centro storico di Gioiosa Ionica si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Suoni & Sapori”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto 2026, a partire dalle ore 18.00.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Gioiosa Ionica e da UNPLI Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica e la direzione artistica di The Best Show, propone due serate dedicate allo spettacolo, alla musica e alla gastronomia, scegliendo come scenario naturale i vicoli e gli scorci del borgo antico.

Artisti di strada internazionali nel centro storico

Elemento caratterizzante di questa quarta edizione sarà la presenza di artisti di strada di fama internazionale, chiamati a trasformare il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Performance, animazione e spettacoli accompagneranno il pubblico lungo un percorso nel quale intrattenimento e sapori si incontreranno con l’identità e la bellezza dei luoghi.

“Suoni & Sapori” nasce con l’intento di creare un’esperienza capace di portare cittadini e visitatori nel cuore più antico del paese, facendo vivere piazze, vicoli e angoli suggestivi attraverso una formula semplice e coinvolgente: musica, incontri e gastronomia.

Un evento tra turismo, socialità e identità locale

Giunta al suo quarto appuntamento, la manifestazione conferma la volontà della Pro Loco di Gioiosa Ionica e di UNPLI Reggio Calabria di promuovere iniziative capaci di coniugare socialità, attrattività turistica e identità locale, creando occasioni concrete per conoscere e vivere Gioiosa Ionica.

Una settimana di musica e spettacolo a Gioiosa Ionica

Le serate del 22 e 23 agosto rappresenteranno inoltre la conclusione di una settimana particolarmente intensa per il paese. Il calendario prenderà infatti il via già lunedì 17 agosto con il Percussioni Fest – Music for Inclusion, in programma dal 17 al 19 agosto al Parco della Guarnaccia, con laboratori, incontri, dj set e concerti, fino all’esibizione dei Modena City Ramblers nella serata conclusiva.

Dal Parco della Guarnaccia al centro storico, Gioiosa Ionica vivrà così una settimana scandita da musica, cultura, spettacolo e momenti di aggregazione, che troverà nella quarta edizione di “Suoni & Sapori”, sabato 22 e domenica 23 agosto, il suo appuntamento conclusivo.

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