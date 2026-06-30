Granillo e S. Agata: il sindaco Cannizzaro risponde presente

Dopo l’invito pubblico rivolto nei giorni scorsi da CityNow, il sindaco Francesco Cannizzaro ha effettuato un sopralluogo allo stadio Oreste Granillo e al centro sportivo Sant’Agata. Facile immagine, comunque, che lo avrebbe fatto a prescindere.

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La visita è avvenuta nella giornata di oggi, insieme ad una squadra di tecnici, per verificare da vicino lo stato delle strutture. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle condizioni dei campi, considerate critiche e bisognose di interventi urgenti.

Promessa mantenuta dopo il viaggio a Roma

Cannizzaro aveva garantito che avrebbe fatto un passaggio al Granillo e al Sant’Agata dopo il rientro dal breve viaggio capitolino dove davanti ad un notaio, è stato formalizzato il passaggio di proprietà della Reggina tra la proprietà uscente e il nuovo corso targato Claudio Lotito. Una promessa mantenuta, dunque, in una fase delicata per il club amaranto. Il nuovo progetto sportivo dovrà ripartire anche dalle condizioni delle strutture comunali.

Granillo e Sant’Agata, servono interventi urgenti

Il sopralluogo ha permesso al sindaco e ai tecnici di prendere atto della situazione attuale. Sia il Granillo che il centro sportivo Sant’Agata necessitano di interventi, soprattutto per quanto riguarda i terreni di gioco. Un passaggio ritenuto fondamentale in vista dell’avvio della nuova stagione. La Reggina, con il cambio di proprietà ormai definito, dovrà programmare il futuro anche partendo dalla piena funzionalità degli impianti. Ci riferiscono che nei giorni scorsi si è provveduto intanto alla pulizia generale della struttura.