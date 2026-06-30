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Calcio: è addio tra il Trapani e il Ds Volume. Le motivazioni

La società granata a breve comunicherà il nome del nuovo direttore

30 Giugno 2026 - 12:03 | Comunicato

Volume e Antonini Trapani

In pieno calciomercato non è certamente la notizia che i tifosi del Trapani si aspettavano, anche se dietro l’addio c’è una motivazione importante: “FC Trapani 1905 rende noto che, a causa di rilevanti problemi di salute, è stato consensualmente risolto il rapporto professionale con il Direttore Luigi Volume.
Il Club esprime il più sentito ringraziamento al Direttore per la dedizione e la professionalità dimostrate nel corso del suo incarico, augurandogli una pronta e completa guarigione.
La Società comunicherà nei prossimi giorni il nominativo del nuovo Direttore Sportivo“.

fonte foto: trapanicalcio.com

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