Occhiuto: ‘Azzerare le imposte agli under 35 e stop al bollo auto’ – VIDEO

Come risollevare l’economia del Paese e, al contempo, blindare il consenso in vista delle prossime scadenze elettorali? A dare una ricetta chiara è Roberto Occhiuto. Il presidente della Regione Calabria, intervenuto ai microfoni del Tg5, ha risposto senza giri di parole alla domanda sul futuro economico dell’Italia, lanciando una vera e propria sfida programmatica alla maggioranza di centrodestra.

I conti in ordine e la risposta alla sinistra

Occhiuto ha esordito rivendicando l’operato del governo e difendendo la linea di stabilità finanziaria mantenuta finora:

“La maggioranza ha fatto bene in questi anni a tenere i conti in ordine” ha sottolineato il governatore. Ma la vera partita, secondo l’esponente azzurro, si gioca sul contrasto netto con le proposte delle opposizioni. Laddove il centrosinistra evoca patrimoniali o incrementi della pressione fiscale, il centrodestra deve rispondere con uno shock positivo. “La sinistra dice più tasse? A me piacerebbe che il centrodestra azzerasse le tasse agli under 35” ha rilanciato Occhiuto, indicando nei giovani la priorità assoluta per il rilancio produttivo del Paese.

La proposta sul bollo auto e il modello Berlusconi

Il secondo pilastro della proposta di Occhiuto tocca una delle imposte più odiate dagli italiani: il bollo auto.

“La sinistra dice patrimoniale? Togliamo il bollo auto, ristorando le regioni che oggi lo riscuotono”.

Una misura drastica ma dal forte impatto simbolico e pratico, che richiederebbe una compensazione finanziaria dello Stato verso gli enti locali, ma che diventerebbe un formidabile argomento politico.

L’obiettivo di Occhiuto è chiaro: recuperare l’identità più profonda e liberale del centrodestra, ricalcando le orme del fondatore di Forza Italia.

“Sarebbe un modo per presentarci in campagna elettorale con due bandiere ben riconoscibili dagli elettori” ha concluso il presidente calabrese, “così come faceva Berlusconi quando toglieva intere tasse, facendosi riconoscere come colui che all’interno del centrodestra riduceva davvero la tassazione per gli italiani”.

Con questa uscita, Forza Italia rimette al centro del dibattito della coalizione il tema del taglio delle tasse, un vessillo storico che punta a dettare l’agenda economica dei prossimi mesi.