Villa, beccati con oltre 2 kg di cocaina: arrestati un uomo e due donne
L'autorità giudiziaria ha disposto per due di loro la misura cautelare in carcere e per uno gli arresti domiciliari
03 Luglio 2026 - 09:27 | Comunicato stampa
La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e due donne ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Gli stessi, sottoposti a controllo durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio svolto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, sono stati trovati in possesso di oltre 2 kg di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina.
Il trasferimento in carcere e le misure cautelari
Dopo le formalità di rito, i tre, da ritenere non colpevoli sino all’esito del procedimento penale instaurato a loro carico, sono stati associati presso le case circondariali di Reggio Calabria a disposizione della competente A.G.
L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari.
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