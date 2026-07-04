Reggio, saldi estivi da Maqueda Curvy: fino al 50% di sconto sulla moda donna – FOTO

Capi Made in Italy e collezioni pensate per valorizzare ogni silhouette e per ogni occasione. Al via i saldi estivi

L’estate entra nel vivo e con lei arriva uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping. Da sabato 4 luglio prendono il via i saldi estivi da Maqueda Curvy, la boutique di Reggio Calabria specializzata nella moda femminile, con un’attenzione particolare alle donne curvy. Per l’occasione sarà possibile acquistare tantissimi capi della collezione primavera-estate con sconti fino al 50%.

La boutique, ormai punto di riferimento in città, propone un’ampia selezione di abbigliamento pensata per valorizzare ogni fisicità, senza rinunciare allo stile, alla qualità e al comfort.

Moda curvy a Reggio Calabria: stile, vestibilità e qualità Made in Italy

Da oltre quattro anni Maqueda Curvy accompagna le donne nella scelta del look ideale, offrendo collezioni che coniugano eleganza, praticità e vestibilità.

L’obiettivo della boutique è far sentire ogni cliente a proprio agio, proponendo capi studiati per esaltare le forme femminili e adattarsi alle diverse esigenze. La proposta non si rivolge esclusivamente al mondo curvy: all’interno del negozio è possibile trovare modelli che vestono un’ampia gamma di taglie, con collezioni pensate per donne di ogni età.

Tutti i capi sono selezionati nel rispetto della tradizione del Made in Italy, con particolare attenzione ai tessuti, alle rifiniture e ai dettagli che fanno la differenza.

Dai look casual agli abiti eleganti: tante novità per l’estate

Ogni settimana la boutique rinnova il proprio assortimento con nuovi arrivi, seguendo le ultime tendenze della moda femminile.

In questi giorni sono arrivati tantissimi capi estivi caratterizzati da dettagli ricercati e tessuti freschi e raffinati. Tra i protagonisti della nuova collezione spiccano gli abiti impreziositi dal pizzo francese e dal pizzo Sangallo, elementi che conferiscono eleganza e leggerezza ai look della stagione.

Non mancano outfit perfetti per ogni occasione: dall’abbigliamento casual per il tempo libero agli abiti più raffinati dedicati a cerimonie, eventi e serate estive.

Saldi estivi da Maqueda: fino al 50% su una vasta selezione

Con l’inizio dei saldi estivi sarà possibile rinnovare il guardaroba approfittando di occasioni particolarmente vantaggiose.

Dal 4 luglio, infatti, Maqueda Curvy propone una vasta scelta di capi con sconti fino al 50%, permettendo di acquistare le ultime novità della collezione estiva a prezzi ancora più convenienti.

Un’opportunità ideale per chi desidera unire qualità, stile e convenienza, scegliendo capi pensati per valorizzare ogni silhouette.

Dove si trova Maqueda Curvy a Reggio Calabria

La boutique Maqueda Curvy si trova in via Nicola Furnari 40/42 a Reggio Calabria ed è aperta dal lunedì al sabato.

Con l’arrivo dei saldi estivi, questo è il momento ideale per visitare Maqueda Curvy e lasciarsi ispirare da una collezione che mette al centro ogni donna, con capi capaci di coniugare eleganza, comfort e qualità.