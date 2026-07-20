Consiglio comunale, Quartuccio: ‘Bene il nuovo affidamento a Castore. Adesso serve una visione’

L’approvazione del nuovo affidamento dei servizi alla società Castore SPL rappresenta una scelta importante per garantire continuità e qualità nella gestione dei servizi pubblici cittadini. Il nuovo contratto conferma il ruolo strategico della società in house nella manutenzione e nella cura della città.

Ma questo deve essere solo il punto di partenza. Dobbiamo iniziare fin da subito a lavorare al nuovo piano industriale di Castore, con una prospettiva chiara e ambiziosa.

Sul punto, è apprezzabile l’apertura del Sindaco Cannizzaro alla minoranza consiliare per un confronto sul futuro della società. Casa Riformista è pronta al dialogo che abbia, si auspica, tempi e metodi adeguati.

Potenziare i servizi e rafforzare il personale

L’obiettivo deve essere duplice: confermare e potenziare tutti i servizi oggi affidati alla società, prevedendone anche di nuovi, e garantire risorse economiche aggiuntive e strutturali ogni anno affinché Castore possa programmare, investire e crescere. Parallelamente è indispensabile prevedere un rafforzamento della dotazione organica, perché senza personale adeguato non esiste alcuna possibilità di migliorare la qualità dei servizi.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale ho inoltre avanzato una proposta concreta e di assoluto buon senso: assegnare stabilmente le squadre operative di Castore alle cinque circoscrizioni cittadine.

Squadre operative nelle cinque circoscrizioni

È una scelta organizzativa semplice ma estremamente efficace. Significa avere operatori che conoscano il territorio, monitorino quotidianamente criticità e necessità e possano intervenire con tempestività, senza attendere segnalazioni che spesso rallentano gli interventi.

La manutenzione della città deve essere sempre più vicina ai cittadini. Territorializzare le squadre significa responsabilizzare il personale, migliorare il coordinamento con gli uffici e garantire risposte più rapide ed efficienti ai problemi quotidiani dei quartieri.

Reggio Calabria ha bisogno di una Castore sempre più forte, moderna e radicata sul territorio. Per questo continueremo a sostenere tutte le scelte che vanno nella direzione del potenziamento della società, convinti che investire su Castore significhi investire nella qualità della vita dei reggini.