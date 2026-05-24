Elezioni 2026: quorum raggiunto in 10 Comuni calabresi

Le urne chiuderanno domani, ma in 10 Comuni della Calabria, in cui era presente una sola lista, si è superato il quorum

In 10 Comuni calabresi, potrebbe esserci già il sindaco nonostante le urne chiudano definitivamente domani alle 15. In presenza di una sola lista, infatti, la legge prevede che per essere valide le elezioni ci sia un’affluenza di almeno il 40%. In questo caso, per essere eletto, il candidato sindaco deve ottenere il 50% più uno. La certezza, comunque, si avrà solo allo spoglio delle schede elettorali.

Affluenza oltre il 40%: dove si è già superata la soglia

Dei dieci Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza, sei sono in provincia di Catanzaro, tre in quella di Crotone e uno nell’Area metropolitana di Reggio Calabria (Santo Stefano in Aspromonte).

Fonte: Ansa Calabria