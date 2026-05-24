Elezioni, l’affluenza alle 23 in tutti i Comuni al voto nel reggino
Affluenza alle 23 dei comuni al voto in provincia. Sul podio Platì, Molochio e Santo Stefano, dove oltre il 50% degli elettori si è recato alle urne
24 Maggio 2026 - 23:26 | di Redazione
Si chiude la prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati alle urne.
Secondo i dati di Eligendo, con 302 sezioni scrutinate su 302, alle ore 23 l’affluenza complessiva si attesta al 47,07%. Un dato leggermente più basso rispetto alla precedente tornata, quando alla stessa ora la partecipazione era stata del 48,42%.
Nel corso della giornata, l’affluenza era stata del 12,52% alle ore 12 e del 35,37% alle ore 19.
A Reggio Calabria città, il dato delle 23 è del 48,36%, con 196 sezioni su 196. La precedente rilevazione del 2020, alla stessa ora, era del 49,47%.
Tra i Comuni con la partecipazione più alta spiccano Platì, con il 56,99%, Santo Stefano in Aspromonte, con il 55,02%, e Molochio, con il 51,33%. Il dato più basso, invece, si registra a Fiumara, ferma al 31%.
Ecco il quadro completo dell’affluenza alle ore 23 nei Comuni al voto della provincia di Reggio Calabria:
|Comune
|Sezioni
|Affluenza ore 23
|Precedente ore 23
|Anoia
|4 su 4
|42,47%
|46,99%
|Brancaleone
|5 su 5
|46,31%
|37,23%
|Bruzzano Zeffirio
|3 su 3
|33,76%
|30,65%
|Casignana
|1 su 1
|37,41%
|43,61%
|Cinquefrondi
|8 su 8
|38,56%
|45,17%
|Condofuri
|7 su 7
|46,18%
|49,57%
|Fiumara
|2 su 2
|31,00%
|38,08%
|Giffone
|2 su 2
|46,32%
|48,94%
|Maropati
|3 su 3
|47,47%
|46,16%
|Melicuccà
|2 su 2
|35,19%
|26,55%
|Molochio
|3 su 3
|51,33%
|49,34%
|Montebello Jonico
|10 su 10
|40,40%
|38,67%
|Palmi
|20 su 20
|47,43%
|63,83%
|Pazzano
|1 su 1
|46,95%
|37,54%
|Platì
|5 su 5
|56,99%
|23,85%
|Reggio Calabria
|196 su 196
|48,36%
|49,47%
|Roccaforte del Greco
|1 su 1
|38,46%
|45,20%
|Samo
|1 su 1
|48,25%
|42,05%
|San Roberto
|6 su 6
|47,13%
|38,38%
|Santo Stefano in Aspromonte
|2 su 2
|55,02%
|51,90%
|Taurianova
|20 su 20
|44,08%
|42,91%
Le urne riapriranno domani mattina, lunedì 25 maggio, dalle ore 7. Si potrà votare fino alle 15, quando i seggi chiuderanno definitivamente e inizieranno le operazioni di scrutinio.
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