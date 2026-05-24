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Elezioni, l’affluenza alle 23 in tutti i Comuni al voto nel reggino

Affluenza alle 23 dei comuni al voto in provincia. Sul podio Platì, Molochio e Santo Stefano, dove oltre il 50% degli elettori si è recato alle urne

24 Maggio 2026 - 23:26 | di Redazione

Si chiude la prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati alle urne.

Secondo i dati di Eligendo, con 302 sezioni scrutinate su 302, alle ore 23 l’affluenza complessiva si attesta al 47,07%. Un dato leggermente più basso rispetto alla precedente tornata, quando alla stessa ora la partecipazione era stata del 48,42%.

Nel corso della giornata, l’affluenza era stata del 12,52% alle ore 12 e del 35,37% alle ore 19.

A Reggio Calabria città, il dato delle 23 è del 48,36%, con 196 sezioni su 196. La precedente rilevazione del 2020, alla stessa ora, era del 49,47%.

Tra i Comuni con la partecipazione più alta spiccano Platì, con il 56,99%, Santo Stefano in Aspromonte, con il 55,02%, e Molochio, con il 51,33%. Il dato più basso, invece, si registra a Fiumara, ferma al 31%.

Ecco il quadro completo dell’affluenza alle ore 23 nei Comuni al voto della provincia di Reggio Calabria:

Comune Sezioni Affluenza ore 23 Precedente ore 23
Anoia4 su 442,47%46,99%
Brancaleone5 su 546,31%37,23%
Bruzzano Zeffirio3 su 333,76%30,65%
Casignana1 su 137,41%43,61%
Cinquefrondi8 su 838,56%45,17%
Condofuri7 su 746,18%49,57%
Fiumara2 su 231,00%38,08%
Giffone2 su 246,32%48,94%
Maropati3 su 347,47%46,16%
Melicuccà2 su 235,19%26,55%
Molochio3 su 351,33%49,34%
Montebello Jonico10 su 1040,40%38,67%
Palmi20 su 2047,43%63,83%
Pazzano1 su 146,95%37,54%
Platì5 su 556,99%23,85%
Reggio Calabria196 su 19648,36%49,47%
Roccaforte del Greco1 su 138,46%45,20%
Samo1 su 148,25%42,05%
San Roberto6 su 647,13%38,38%
Santo Stefano in Aspromonte2 su 255,02%51,90%
Taurianova20 su 2044,08%42,91%

Le urne riapriranno domani mattina, lunedì 25 maggio, dalle ore 7. Si potrà votare fino alle 15, quando i seggi chiuderanno definitivamente e inizieranno le operazioni di scrutinio.

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