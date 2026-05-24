Santo Stefano, Malara (ri)eletto sindaco: ‘Riconosciuto il lavoro fatto in questi anni’

A Santo Stefano in Aspromonte la partita elettorale si è chiusa già nel primo giorno di voto. Francesco Malara è stato riconfermato sindaco dopo il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida l’elezione in presenza di una sola lista. Un dato politico prima ancora che numerico, perché consegna al primo cittadino uscente una conferma netta da parte della comunità.

Ai microfoni di CityNow, Malara ha commentato con soddisfazione il risultato arrivato a poche ore dall’apertura del seggio.

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“La soddisfazione di aver già raggiunto il quorum necessario alle ore 18.30, a poche ore dall’apertura del seggio, è dimostrazione di una comunità coesa e riconoscente rispetto al lavoro fatto in questi ultimi cinque anni”.

Per Malara, la riconferma assume un peso ancora più forte perché maturata in un contesto elettorale particolare: una sola lista in campo. Una scelta che il sindaco rivendica come segnale di chiarezza politica e di rispetto verso gli elettori.

“Vorrei sottolineare che siamo l’unico comune della provincia di Reggio Calabria in cui è stata presentata una unica lista, a dimostrazione anche questo della condivisione e dell’aver lavorato bene in questi ultimi cinque anni di amministrazione comunale”.

Il passaggio più politico riguarda proprio la scelta di non costruire liste alternative solo per superare l’ostacolo del quorum. Malara lo dice apertamente, marcando una differenza rispetto ad altre realtà:

“Abbiamo scelto di fare un’unica lista, evitando di fare delle liste civette come vengono fatte in altri posti, proprio perché volevamo dare la possibilità alla gente di esprimersi. Non volevamo obbligare nessuno ad avere un’amministrazione che poteva non essere di gradimento”.

La risposta, secondo il sindaco, è arrivata dai cittadini con la partecipazione al voto:

“I miei concittadini, e li ringrazio tutti ad uno ad uno, hanno voluto riconfermarci a grande maggioranza e con la loro grande presenza”.

Sguardo rivolto al futuro ed al nuovo mandato

Malara guarda ora al nuovo mandato:

“Ringrazio tutta la mia squadra di consiglieri comunali che ha lavorato e che opererà ancora meglio rispetto a tutto quello che abbiamo fatto negli anni precedenti per la crescita del nostro comune, ma dell’intera area aspromontana e anche della vallata del Gallico. È un impegno a cui ci teniamo a tenere fede per il futuro”.

La riconferma di Malara, dunque, non arriva da una competizione tradizionale tra schieramenti contrapposti, ma da un voto di fiducia sul percorso amministrativo degli ultimi anni. Un risultato che il sindaco legge come mandato pieno a proseguire. Con una responsabilità in più: trasformare la partecipazione dei cittadini in un nuovo programma di governo per Santo Stefano e per il suo territorio.