Volo diretto Lamezia-Toronto: Air Transat riattiva il collegamento

Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, continua l’impegno sull’Italia e rilancia il Volo no-stop Lamezia Terme – Toronto, operativo da giovedì 12 giugno al 2 ottobre 2025.

Dettagli sul volo Lamezia-Toronto

La rotta sarà operativa con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, fino al 2 ottobre.

Il volo Lamezia-Toronto rappresenta l’unico Volo no-stop dalla Calabria verso il Canada, consolidandosi come riferimento per i passeggeri calabresi per Toronto.

“I voli da Lamezia costituiscono da oltre 30 anni l’unico collegamento no-stop dalla Calabria, Lamezia a Toronto, rappresentando un servizio consolidato sul mercato italiano che garantisce ai viaggiatori un’offerta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto,” commenta Tiziana Della Serra, MD Rephouse e Head Sales & Marketing. “Air Transat opererà dal 12 giugno fino al 2 ottobre con 1 volo no-stop a settimana Lamezia-Toronto, il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in GDS.”

Frequenze e dettagli dei voli

I voli sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, che offrono ai passeggeri il massimo comfort durante il viaggio transatlantico.

Il bagaglio a mano e i pasti sono sempre inclusi sui voli di Air Transat dall’Italia e su tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.

Lamezia (SUF) – Toronto (YYZ)

Periodo Giorno Volo Partenza Arrivo 12 giu – 2 ott 4 TS343 14:00 18:10

Toronto (YYZ) – Lamezia (SUF)

Periodo Giorno Volo Partenza Arrivo 11 giu – 1 ott 3 TS342 21:00 12:00 (+1)

Tariffe e prenotazioni

Le Tariffe in Economy class e Club class di Air Transat sono disponibili in GDS su piastrina TS-649 e offrono diversi livelli di flessibilità e servizi. Le tariffe includono il bagaglio a mano su tutti i livelli.

Fondata a Montreal, in Canada, 37 anni fa, Air Transat è un marchio di viaggi leader, votato dai passeggeri come Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo agli Skytrax World Airline Awards 2024. La compagnia serve l’Italia con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal. Il suo programma offre l’accesso a destinazioni internazionali, principalmente in Europa, i Caraibi, le coste americane orientali e occidentali, Sud America e Nord Africa. Air Transat è riconosciuta per il suo eccellente servizio clienti.

Rinnovando la propria flotta con gli aeromobili più efficienti dal punto di vista energetico della categoria, Air Transat si impegna per un’industria dei viaggi più sostenibile.

CF Montréal e Air Transat hanno siglato una partnership pluriennale con il club di calcio CF Montréal MLS per promuovere lo sport e rivolgersi verso nuovi segmenti di pubblico. Con sede a Montreal, con i principali hub dell’aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau (YUL) e dell’aeroporto di Toronto Pearson (YYZ), Air Transat ha 5.000 dipendenti. Air Transat è una business unit di Transat A.T. Inc. (TSX: TRZ), un fornitore di viaggi turistici di fama mondiale.