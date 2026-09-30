Ryanair, indiscrezioni su nuove rotte in Calabria: Reggio-Roma e Lamezia-Dublino tra le possibili novità

Le anticipazioni arrivano da "Sicilia in Volo" e "Aeroporti Calabria". Nessuna conferma ufficiale da parte della compagnia irlandese, ma il sistema dei collegamenti calabresi potrebbe arricchirsi nella stagione estiva 2027

Il network aereo della Calabria potrebbe prepararsi ad accogliere nuove importanti novità. Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni relative al possibile ampliamento dell’offerta di Ryanair sugli aeroporti regionali, con due collegamenti particolarmente attesi: la tratta Reggio Calabria-Roma e il nuovo volo internazionale Lamezia Terme-Dublino.

Le anticipazioni sono state rilanciate dalla pagina specializzata “Sicilia in Volo” e dal sito “Aeroporti Calabria”, che da tempo monitorano gli aggiornamenti degli operativi delle compagnie aeree. Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Ryanair, ma le indiscrezioni si inseriscono nel quadro di una progressiva crescita della presenza del vettore irlandese negli scali calabresi.

Reggio Calabria-Roma: una tratta richiesta dai passeggeri

Tra le ipotesi più rilevanti c’è il collegamento diretto tra l’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti e la Capitale.

La rotta Reggio Calabria-Roma rappresenterebbe un collegamento strategico per il territorio, soprattutto per chi necessita di raggiungere rapidamente la Capitale per motivi di lavoro, studio, esigenze istituzionali o per usufruire delle connessioni con altri voli nazionali e internazionali.

Una tratta che si aggiungerebbe a quella già operata da ITA Airways: la presenza di un nuovo vettore, con nuovi orari e una maggiore concorrenza, potrebbe ampliare le possibilità di scelta per i passeggeri e migliorare l’offerta complessiva verso la Capitale.

Lo scalo reggino negli ultimi anni ha vissuto una fase di crescita grazie al potenziamento dell’offerta Ryanair, con nuove destinazioni nazionali ed europee. Per l’estate 2027 risultano già caricati diversi collegamenti dal Tito Minniti, tra cui Barcellona, Bologna, Katowice, Londra Stansted, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Parigi Beauvais, Pisa, Torino e Venezia.

L’eventuale inserimento della tratta verso Roma aggiungerebbe quindi un collegamento interno particolarmente richiesto, andando a completare ulteriormente il quadro dei servizi dello scalo.

Lamezia guarda all’Irlanda: possibile volo per Dublino

L’altra indiscrezione riguarda invece l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, dove potrebbe arrivare un nuovo collegamento verso Dublino.

La tratta verso la capitale irlandese avrebbe un doppio valore: da una parte favorirebbe i collegamenti turistici, dall’altra potrebbe intercettare la comunità calabrese residente in Irlanda e i flussi di viaggio legati al lavoro e agli scambi internazionali.

Lamezia è già oggi lo scalo calabrese con la rete Ryanair più ampia. Per la stagione estiva 2027 il vettore ha iniziato a caricare un operativo con numerose destinazioni nazionali ed europee, tra cui Londra, Madrid, Bruxelles, Varsavia, Vienna, Budapest e altre città europee.

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Resta ora da attendere l’eventuale conferma ufficiale da parte di Ryanair. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il 2027 potrebbe aprire una nuova fase per la mobilità aerea calabrese, con nuovi collegamenti nazionali e internazionali a disposizione dei passeggeri.