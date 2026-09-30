Reggio, IV Circoscrizione: il Presidente Cantarella convoca tre assemblee pubbliche

L’iniziativa vuole rafforzare il dialogo tra la Circoscrizione e le realtà che animano il territorio, offrendo uno spazio di ascolto e confronto

La partecipazione e il confronto con il territorio saranno al centro di tre assemblee promosse dal presidente della IV Circoscrizione Reggio Sud, Giuseppe Cantarella. Gli incontri offriranno a comitati, associazioni e cittadini l’occasione di portare segnalazioni, idee e proposte sui bisogni e sulle priorità dei quartieri.

Il calendario degli appuntamenti a Ravagnese e Pellaro

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

Martedì 13 ottobre , alle ore 17:30 , assemblea con i comitati di quartiere, le Pro Loco ed i commercianti presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il Centro Civico di Ravagnese .

, alle ore , assemblea con i comitati di quartiere, le Pro Loco ed i commercianti presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il . Giovedì 15 ottobre , alle ore 17:00 , assemblea con le associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative e di promozione presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro .

, alle ore , assemblea con le associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative e di promozione presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il . Domenica 18 ottobre, alle ore 18:00, assemblea aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della IV Circoscrizione presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro.

Le assemblee previste dal Regolamento delle Circoscrizioni

Le assemblee sono convocate in attuazione dell’articolo 14 del Regolamento delle Circoscrizioni, che prevede che il Presidente convochi, entro il 30 ottobre di ogni anno, una o più assemblee per raccogliere segnalazioni e proposte d’intervento utili alla soluzione dei problemi della Circoscrizione.

L’articolo stabilisce inoltre che le indicazioni e le proposte emerse durante gli incontri siano verbalizzate e allegate alla relazione della Commissione esecutiva.

Il confronto con il territorio al centro dell’iniziativa

L’iniziativa vuole rafforzare il dialogo tra la Circoscrizione e le realtà che animano il territorio, offrendo uno spazio di ascolto e confronto.

I contributi raccolti aiuteranno a individuare le questioni prioritarie e a rappresentare con maggiore chiarezza le esigenze di Reggio Sud nelle sedi istituzionali.

La cittadinanza, i comitati, le Pro Loco e le associazioni sono invitati a partecipare.