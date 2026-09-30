La Viola si presenta alla città: fissato l’appuntamento a Palazzo Alvaro

Sarà l’occasione per presentare alla comunità il gruppo che affronterà la nuova stagione

Dopo il successo esterno ottenuto all’esordio in campionato contro Treviglio, la Pallacanestro Viola si prepara al debutto davanti al pubblico del PalaCalafiore. I neroarancio scenderanno in campo domenica 4 ottobre alle ore 18:00 contro Fiorenzuola, per la prima gara casalinga della stagione. Un appuntamento atteso dai tifosi reggini, pronti a riabbracciare la squadra e a sostenere il nuovo percorso in Serie B Nazionale.

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Nel frattempo la società ha annunciato la data della presentazione ufficiale della squadra. La cerimonia si svolgerà giovedì 1° ottobre alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala Perri, all’interno di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’evento prenderanno parte giocatori, staff tecnico e dirigenza neroarancio, insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, che porterà il saluto istituzionale della città.

Sarà l’occasione per presentare alla comunità il gruppo che affronterà la nuova stagione e per dare ufficialmente il via al rapporto tra la squadra e il pubblico reggino.