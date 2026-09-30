La Viola si presenta alla città: fissato l’appuntamento a Palazzo Alvaro
Sarà l’occasione per presentare alla comunità il gruppo che affronterà la nuova stagione
30 Settembre 2026 - 09:03 | Redazione
Dopo il successo esterno ottenuto all’esordio in campionato contro Treviglio, la Pallacanestro Viola si prepara al debutto davanti al pubblico del PalaCalafiore. I neroarancio scenderanno in campo domenica 4 ottobre alle ore 18:00 contro Fiorenzuola, per la prima gara casalinga della stagione. Un appuntamento atteso dai tifosi reggini, pronti a riabbracciare la squadra e a sostenere il nuovo percorso in Serie B Nazionale.
Nel frattempo la società ha annunciato la data della presentazione ufficiale della squadra. La cerimonia si svolgerà giovedì 1° ottobre alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala Perri, all’interno di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’evento prenderanno parte giocatori, staff tecnico e dirigenza neroarancio, insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, che porterà il saluto istituzionale della città.
Sarà l’occasione per presentare alla comunità il gruppo che affronterà la nuova stagione e per dare ufficialmente il via al rapporto tra la squadra e il pubblico reggino.
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