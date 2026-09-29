Pallacanestro Viola: ‘Redel non sarà il Title sponsor del Club’. Il comuniato ufficiale

Termina un percorso che ha visto l’azienda accompagnare e sostenere con grande partecipazione il progetto neroarancio.

La società desidera esprimere a Redel un sincero e sentito ringraziamento per il prezioso supporto garantito in questi anni, per la fiducia riposta nel progetto e per aver condiviso al nostro fianco momenti importanti della storia recente della Viola.

Un sostegno che ha accompagnato il Club anche nel percorso di crescita che ha portato la Pallacanestro Viola alla Serie B Nazionale, rappresentando una presenza importante al fianco della società nel raggiungimento di questo significativo traguardo sportivo.

Quello che si conclude è esclusivamente il percorso di Redel in qualità di title sponsor: il rapporto costruito nel tempo proseguirà infatti attraverso nuove forme di collaborazione, nel segno della continuità e della reciproca stima.

Pallacanestro Viola è orgogliosa del legame instaurato e ringrazia Redel per aver creduto nel progetto neroarancio e per aver contribuito concretamente alla crescita del percorso sportivo e alla sua diffusione sul territorio.