Chiude con successo il XVII Trofeo Nazionale ‘Pino Labate’

Si è conclusa a Reggio Calabria la XVII edizione del Trofeo Nazionale di Pattinaggio Artistico Esordienti e Allievi “Pino Labate”, nell’ambito del Calabria Skate Festival 2026. Dal 23 al 27 settembre, il Parco Caserta Sport Village ha accolto atleti, società sportive, tecnici e famiglie provenienti da diverse parti d’Italia. Alle competizioni e alle premiazioni si sono affiancati gli incontri dedicati a Sport, Giovani e Benessere e il Gran Galà Memorial Pino Labate, condotto dalla giornalista Eva Giumbo. Tra le protagoniste della serata, Federica Ciampi, vicecampionessa europea Cadetti nella Solo Dance e testimonial dell’evento, che con le sue esibizioni ha entusiasmato il pubblico.

Il Trofeo è stato anche un’occasione per promuovere il territorio: il coinvolgimento della Città di Gerace ha richiamato l’attenzione sul patrimonio dei borghi calabresi, mentre un’esposizione artigianale all’interno del parco ha dato spazio a una realtà produttiva locale. Il patrocinio del CIP Calabria ha inoltre rafforzato l’attenzione del progetto verso l’accessibilità dello sport e la partecipazione delle persone con disabilità.

“Chiudiamo queste cinque giornate con grande soddisfazione. Abbiamo accolto a Reggio Calabria atleti e famiglie da diverse parti d’Italia, – dichiara Marisa Lanucara, presidente del Comitato Regionale Calabria di Skate Italia – unendo le gare alla possibilità di conoscere la nostra città e il territorio. Ringrazio la Regione Calabria per il contributo alla realizzazione dell’evento e Skate Italia per aver affidato al nostro Comitato questo appuntamento nazionale e aver collaborato alla sua riuscita. La presenza del segretario nazionale Alberto Tappa è stata un segno di attenzione della Federazione verso la Calabria. Ringrazio il Comune di Reggio Calabria, il consigliere Fabio Colella, la Città di Gerace, Unindustria Calabria, Casartigiani, l’Accademia del Bergamotto con il presidente Vittorio Caminiti, il CONI Calabria con il presidente Tino Scopelliti, Sport e Salute con il coordinatore regionale Walter Malacrino e il CIP Calabria con il presidente Antonello Scagliola per il patrocinio. Grazie alla madrina Anita Ferraro, al Comitato direttivo, alle società, ai tecnici, alle famiglie e ai volontari. Un ringraziamento speciale va alla Società Sportiva Calabria, alla sua presidente Emilia Labate, agli atleti e ai genitori che hanno contribuito con passione alla manifestazione. Il mio pensiero va a Pino Labate, un caro amico e già presidente provinciale, che mi ha trasmesso la passione per il pattinaggio. Vedere tanti giovani sulla pista che porta il suo nome è il modo più bello per ricordarlo”.

Per Emilia Labate, figlia di Pino e istruttrice della Società Sportiva Calabria, fondata dal padre nel 1981, il Trofeo ha avuto un profondo valore affettivo. Nel suo ricordo, la manifestazione guarda già al futuro e ai nuovi traguardi che i giovani pattinatori calabresi potranno raggiungere. Il suo nome ha attraversato ogni momento della manifestazione: non soltanto una competizione sportiva, ma un progetto capace di tenere insieme memoria, giovani, territorio e futuro.

Il bilancio finale parla dunque di un appuntamento nazionale che ha portato Reggio Calabria e il suo Stretto al centro del pattinaggio artistico italiano, offrendo alla città cinque giornate di sport, partecipazione e promozione territoriale. E mentre cala il sipario sulla XVII edizione, resta una certezza: il Trofeo Pino Labate ha lasciato sulla pista non soltanto risultati e medaglie, ma soprattutto un patrimonio di emozioni, incontri e nuove energie per il futuro del pattinaggio calabrese.

Un successo che guarda già alla prossima edizione, con l’auspicio che sempre più giovani atleti calabresi possano trovare, proprio su questa pista affacciata sullo Stretto, la strada verso nuovi traguardi nazionali e internazionali.