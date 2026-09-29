Reggina, ottobre di fuoco: cinque partite, quattro in trasferta per gli amaranto

Un ottobre tutt’altro che banale attende la Reggina tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Dal 4 al 26 ottobre gli amaranto saranno chiamati ad affrontare una serie di sfide di grande peso, gare che potrebbero già fornire indicazioni importanti sul percorso stagionale della squadra di Marchionni.

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Dopo il successo contro la Nuova Igea Virtus, la Reggina si prepara ad affrontare la seconda tappa di un ciclo di partite particolarmente impegnativo. Il prossimo appuntamento sarà la trasferta sul campo del Trapani (4 ottobre), avversario che rimane di valore e reduce dal cambio in panchina con l’arrivo del reggino Misiti e la prima vittoria in campionato.

Il calendario proporrà poi un nuovo incrocio con la formazione barcellonese. A distanza di poche settimane dalla sfida di campionato, infatti, amaranto e Nuova Igea Virtus si ritroveranno di fronte in Coppa Italia (7 ottobre) per i trentaduesimi di finale. Il match si gioca in Sicilia.

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Un calendario fitto che non concederà pause: appena quattro giorni dopo la gara di coppa, al Granillo arriverà la Vibonese (11 ottobre), una delle formazioni più accreditate del girone e tra le rivali nelle zone alte della classifica. La parte finale del mese porterà invece due trasferte consecutive. Prima il viaggio verso Caltanissetta per affrontare la Nissa (18 ottobre), poi la chiusura sul campo del Favara (25 ottobre).

Cinque impegni in poco più di tre settimane che rappresenteranno un primo vero banco di prova per la Reggina. Dopo un avvio di campionato perfetto, con cinque vittorie nelle prime cinque giornate e una difesa ancora imbattuta, gli amaranto saranno chiamati a confermare ambizioni e continuità contro avversari di livello.