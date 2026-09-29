La doppia festa di Claudio Lotito. Saluta Reggio con il ricordo di un’accoglienza calorosa

È stata una due giorni intensa e ricca di soddisfazioni per il patron della Reggina Claudio Lotito. Il presidente amaranto ha vissuto dal vivo il successo della squadra contro la Nuova Igea, una vittoria fondamentale che ha permesso alla formazione di Marchionni di consolidare il primato in classifica con un percorso fin qui perfetto: cinque vittorie nelle prime cinque giornate di campionato.

Il giorno successivo, Lotito è rimasto a Reggio Calabria per festeggiare insieme al sindaco Francesco Cannizzaro e al neo eletto deputato Fabio Roscioli il risultato delle elezioni suppletive.

Un doppio appuntamento che ha consentito al patron della Reggina di respirare da vicino l’entusiasmo della città. Domenica il Granillo ha vissuto una giornata di grande partecipazione, con la tifoseria amaranto che ha spinto la squadra verso una vittoria preziosa in uno scontro diretto delicato, confermando il forte legame tra ambiente e progetto societario.

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Lotito lascia dunque Reggio Calabria con il ricordo di un’accoglienza calorosa e con ulteriori conferme rispetto alle ambizioni che intende portare avanti per la società amaranto. Il percorso è appena iniziato, ma i primi segnali sul campo sono stati quelli di una squadra solida, capace di imporsi con continuità.

Ora, però, il calendario propone subito un nuovo ostacolo. Da oggi riparte la settimana di lavoro della Reggina, chiamata a preparare una trasferta tutt’altro che semplice contro il Trapani.

La formazione siciliana, dopo un avvio complicato, potrebbe aver trovato una nuova stabilità con l’arrivo in panchina del tecnico reggino Misiti, riuscendo momentaneamente a interrompere la spirale negativa di risultati.

Marchionni dovrà fare i conti ancora con alcune assenze. Come annunciato nella conferenza stampa pre gara dello scorso sabato, il tecnico amaranto dovrà rinunciare nuovamente a Franchini e Reis, con lo staff medico che continuerà a monitorare le loro condizioni in vista dei prossimi impegni. La Reggina riparte dalla vetta, ma con la consapevolezza che ogni partita nasconde nuove difficoltà.