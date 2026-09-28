Il sindaco Cannizzaro si rivolge a Lotito parlando di Reggina e di obiettivo serie A

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive, il sindaco Francesco Cannizzaro dal palco collocato davanti alla sua segreteria, ha avuto modo di parlare anche di Reggina, rivolgendosi al presidente Claudio Lotito, presente insieme al primo cittadino durante le operazioni di spoglio: “Claudio sa che questa città andrà in Serie A così come sa che deve portare la Reggina in Serie A, vero Presidente?. Con Lotito il campionato è già finito”.

L’intervento del patron amaranto: “Cannizzaro è l’uomo dei fatti, che dà risposte, e noi dobbiamo dare risposte. Come sta succedendo in altri campi, noi faremo risultati. Il mio motto personale lo sapete: ‘con Lotito risultato garantito’. E allora noi diciamo: ‘con Reggio risultato garantito‘, ha concluso Lotito.