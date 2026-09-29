Le note di Reggio Calabria su Netflix: la musica di Otello Profazio in ‘The Gentleman 2’

Un pezzo di Reggio Calabria fa il giro del mondo grazie ad una serie internazionale Netflix. Nella seconda stagione di The Gentleman, la serie creata da Guy Ritchie e diventata uno dei titoli di punta della piattaforma streaming, trova spazio “Amuri amuri”, uno dei brani più conosciuti di Otello Profazio, storico cantautore e cantastorie calabrese.

Una presenza che assume un valore particolare: la voce e la musica di uno dei più importanti interpreti della tradizione popolare meridionale entrano nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo, grazie a una produzione internazionale molto attesa, che ha visto l’uscita della seconda stagione lo scorso 3 settembre ed è già stata rinnovata per la terza stagione.

La seconda stagione di The Gentleman porta la Calabria nel mondo

La serie di Guy Ritchie torna con nuovi episodi dopo il grande successo della prima stagione. La storia riprende le vicende di Eddie Horniman e Susie Glass, interpretati da Theo James e Kaya Scodelario, alle prese con nuovi equilibri di potere, affari criminali e ambizioni sempre più grandi.

Per la seconda stagione il racconto si sposta anche in Italia, con nuove ambientazioni e nuovi personaggi interpretati da alcuni volti noti del cinema italiano: Sergio Castellitto, Michele Morrone e Benedetta Porcaroli. Ed è proprio nella scena del matrimonio tra Eddie e Isabella, che la colonna sonora della serie propone ‘Amuri amuri’.

Otello Profazio, il “principe dei cantastorie” che raccontò il Sud

Nato a Rende nel 1934 e scomparso a Reggio Calabria nel 2023, Profazio è stato una delle figure più rappresentative della musica popolare italiana. Per decenni ha raccolto, reinterpretato e portato sui palchi storie, tradizioni e racconti della Calabria e del Meridione.

Un artista capace di trasformare il dialetto in poesia e la memoria popolare in patrimonio culturale. La sua carriera è legata a brani diventati simbolo della musica calabrese e meridionale, come Calabrisella, Vitti ‘na crozza, La leggenda di Colapesce, Il brigante Musolino e La ballata del bergamotto.

Profazio ha pubblicato 25 album e nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco alla carriera nel 2016. È stato definito “principe dei cantastorie” e “Omero di Calabria” per il suo lavoro di ricerca e divulgazione delle tradizioni popolari.

“Amuri amuri”, la forza travolgente dell’amore

Il brano scelto per The Gentlemen 2 è “Amuri amuri”, una canzone che racconta l’amore nella sua dimensione più intensa e irrazionale.

Nel testo l’amore viene descritto come una forza capace di sconvolgere ogni equilibrio, quasi una magia che cambia il modo di vedere il mondo. È il racconto di un sentimento che travolge, che porta meraviglia e smarrimento, seguendo la tradizione dei canti popolari del Sud.

Una scelta musicale che si lega bene all’universo narrativo della serie di Guy Ritchie: passioni, ambizioni, contrasti e personaggi spinti dai propri desideri.

La presenza di Profazio in una serie internazionale rappresenta anche un riconoscimento alla storia culturale di Reggio Calabria, città dove il cantautore ha vissuto per molti anni e dove è scomparso all’età di 88 anni.

La sua musica, nata nelle piazze, nei racconti dei cantastorie e nella tradizione orale, oggi compie un viaggio diverso: dalle strade del Sud Italia alle piattaforme digitali globali.

Con The Gentlemen 2, “Amuri amuri” diventa così un ponte tra passato e presente. Un brano della tradizione calabrese che, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, torna protagonista davanti a un pubblico internazionale, portando con sé la voce autentica di Otello Profazio.