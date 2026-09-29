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Reggina: i tifosi hanno scelto il migliore in campo degli amaranto contro la Nuova Igea

Il voto della community e la motivazione

29 Settembre 2026 - 16:42 | Redazione

Toscano Filippo Reggina Goal

Terzino sinistro, classe 2008, un avvio di stagione devastante quanto sorprendente. Filippo Toscano ha segnato la sua seconda marcatura consecutiva, aprendo le marcature a Lamezia la settimana scorsa e sbloccando una gara difficilissima contro la Nuova Igea. Così sulla pagina social ufficiale del club: “Un tap-in vincente che ha fatto esplodere il Granillo, regalandogli il secondo gol in una settimana. È Filippo Toscano il calciatore amaranto scelto dalla nostra community come MVP di Reggina-Nuova Igea Virtus“.

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