Reggina: i tifosi hanno scelto il migliore in campo degli amaranto contro la Nuova Igea

Terzino sinistro, classe 2008, un avvio di stagione devastante quanto sorprendente. Filippo Toscano ha segnato la sua seconda marcatura consecutiva, aprendo le marcature a Lamezia la settimana scorsa e sbloccando una gara difficilissima contro la Nuova Igea. Così sulla pagina social ufficiale del club: “Un tap-in vincente che ha fatto esplodere il Granillo, regalandogli il secondo gol in una settimana. È Filippo Toscano il calciatore amaranto scelto dalla nostra community come MVP di Reggina-Nuova Igea Virtus“.