Calabria, al via il progetto ‘Rai Porte Aperte’

Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre la sede Rai Calabria di Cosenza aprirà le proprie porte agli studenti nell’ambito del progetto “Rai Porte Aperte”. Un gruppo di 80 ragazzi, divisi in due giornate e accompagnati dai rispettivi docenti, vivrà un’esperienza immersiva alla scoperta delle professionalità e dei meccanismi che ogni giorno danno vita all’informazione televisiva e radiofonica regionale.

Il progetto Rai Porte Aperte in Calabria

Il progetto “Rai Porte Aperte” in Calabria è un’iniziativa promossa dalla Regione Calabria – tramite l’assessorato all’Istruzione – in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.

“Con Rai Porte Aperte – dichiara Eulalia Micheli, assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili – offriamo ai nostri ragazzi l’occasione di toccare con mano il mondo dell’informazione, conoscendo da vicino professioni e linguaggi che, normalmente, restano dietro lo schermo. È un investimento sulla curiosità e sulle competenze delle nuove generazioni, in linea con l’impegno della Regione Calabria per l’orientamento e la formazione dei giovani”.

La visita degli studenti alla sede Rai Calabria di Cosenza

Ad accogliere i ragazzi sarà il direttore di sede, Massimo Fedele, che introdurrà l’iniziativa nella sala polifunzionale “Corrado Alvaro” insieme al caporedattore Riccardo Giacoia e alla squadra di tutor che li accompagnerà lungo l’intero percorso.

Gli studenti visiteranno lo studio televisivo, i due studi radiofonici e le sale di montaggio della Sede, con la possibilità di prendere parte al confezionamento di una puntata dei programmi in lingua arbëreshe, alla registrazione di una puntata radiofonica sempre in lingua arbëreshe e a una simulazione di conduzione di Tg e Gr.

Nel corso della giornata assisteranno inoltre, a piccoli gruppi, alla diretta del Tgr delle 14, per poi confrontarsi in un dibattito finale con i giornalisti della TGR Calabria, aperto a domande e curiosità.

Le scuole coinvolte nel progetto Rai Porte Aperte

Le scuole coinvolte sono: Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza; Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro; Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone; Polo Liceale “Campanella-Fiorentino” di Lamezia Terme; ITE “R. Piria-G. Ferraris/A. Da Empoli” di Reggio Calabria; Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia; Polo Liceale “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova; Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti/Panetta – Zanotti” di Locri.