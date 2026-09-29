Suppletive a Reggio, Filomena Greco: ‘Il Csx si chieda perché tanti suoi elettori restano a casa’

«La prima cosa da fare dopo il voto è ringraziare Frank Benedetto. Ha accettato una sfida difficile, ci ha messo la faccia, il suo tempo e la credibilità costruita in anni di lavoro come medico. Ringrazio il gruppo di Casa Riformista – Italia Viva di Reggio Calabria per l’impegno con cui ha sostenuto questa candidatura, e tutti gli elettori che sono andati a votare.

A chi è rimasto a casa voglio chiedere scusa. Evidentemente non siamo stati capaci di spiegare fino in fondo perché questo voto contasse e perché valesse la pena tornare alle urne. Con un’affluenza del 22,34%, dobbiamo partire da questa nostra responsabilità e ascoltare le ragioni di chi non ha votato».

Lo dichiara Filomena Greco, Commissaria regionale di Casa Riformista – Italia Viva, sull’esito delle elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri, vinte da Fabio Roscioli con il 51,02% dei voti. Frank Benedetto ha ottenuto il 36,59%.

Filomena Greco analizza il risultato delle suppletive a Reggio Calabria

«Questo risultato va guardato per quello che è — prosegue Filomena Greco —. Abbiamo scelto insieme un candidato valido, ma proprio perché il tempo era poco serviva una più presente e attiva da parte di tutti. In alcuni territori sindaci, amministratori e militanti si sono spesi e il risultato si è visto. Dobbiamo capire perché altrove non siamo riusciti a fare partecipazione altrettanto e assumerci, come forze politiche, il peso della sconfitta».

Il centrosinistra e la sfida della partecipazione

«La domanda che mi faccio è semplice: il centrosinistra vuole vincere davvero? Vuole diventare una forza di governo in Calabria e in Italia? Se è così, dobbiamo comportarci di conseguenza — aggiunge la Commissaria regionale —.

I valori in cui crediamo, il lavoro, la sicurezza, l’uguaglianza delle opportunità, la sanità pubblica, la difesa di chi fa più fatica, hanno bisogno di persone che li portino nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle case. Non possono ricomparire soltanto quando c’è da chiedere un voto».

“Dobbiamo smettere di cercare alibi”

«E dobbiamo smettere di cercare alibi — sottolinea Filomena Greco —. È vero, a Reggio il centrodestra ha appena vinto largamente le comunali e il nuovo sindaco si è insediato da poco. Ma questo non ci esime dal chiederci perché continuiamo a non convincere tanti elettori che si riconoscono nel centrosinistra.

Perché non sono andati a votare? Che cosa non trovano più nelle nostre proposte, o nel modo in cui facciamo politica? Sono domande che non riguardano solo la Calabria, ma l’intero Paese. Le prossime elezioni politiche si avvicinano e non possiamo limitarci a dire che non vogliamo consegnare l’Italia alla destra: dobbiamo dare ai cittadini una ragione per scegliere noi».

L’appello per un confronto nel centrosinistra

«Da Reggio deve partire un confronto sincero tra le forze che hanno sostenuto Benedetto — conclude Filomena Greco —. Dobbiamo interrogarci su che cosa non funziona: nei contenuti delle nostre proposte, nel modo in cui stiamo insieme e nel rapporto con le persone.

Perché anche cittadini che condividono i nostri valori non si fidano più di noi? Non basta sentirli parlare: dobbiamo ascoltarli, soprattutto quelli che da tempo non vanno a votare. Anche quando ci diranno cose scomode. Solo così possiamo capire dove abbiamo sbagliato e ricominciare a stare vicini alle persone».