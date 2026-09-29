Calabria, ancora un incidente mortale sulla SS 106: ciclista impatta contro un’auto
Il 63enne ha perso la vita sul colpo. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità
29 Settembre 2026 - 15:25 | Comunicato stampa
Un uomo di 63 anni di Cropani ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, all’altezza di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la statale in direzione Taranto a bordo di una bici elettrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’auto in transito.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo.
I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
Presente anche il personale Anas per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. La corsia in direzione Taranto risulta temporaneamente chiusa, con transito consentito a senso unico alternato.
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