Claudio Lotito e la Reggina: gli obiettivi, il progetto, le strategie

Le contestazioni che accompagnano il presidente Claudio Lotito nella Capitale, trovano una risposta diametralmente opposta ogni volta che il patron biancoceleste arriva a Reggio Calabria. Domenica scorsa, al suo ingresso allo stadio Granillo per la sfida tra Reggina e Nuova Igea, Lotito è stato accolto da una vera e propria ovazione da parte del pubblico amaranto.

Un entusiasmo ulteriormente alimentato dal risultato della squadra, capace di conquistare tre punti importanti e confermare un avvio di stagione da protagonista. Un clima di fiducia che accompagna il percorso della nuova proprietà, con il patron che non perde occasione per lanciare messaggi.

Leggi anche

Lotito, senza entrare nel dettaglio delle strategie future, continua a parlare di un progetto solido e con una visione a lungo termine. Il presidente preferisce rimandare il confronto sul tema della multiproprietà, concentrandosi invece sulla volontà di investire in città e sul legame che sta costruendo con il territorio.

Nei suoi interventi il numero uno amaranto ha più volte sottolineato le qualità di una città come Reggio Calabria e l’importanza del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, esprimendo apprezzamento nei confronti del sindaco Francesco Cannizzaro: “Cannizzaro è l’uomo dei fatti, che dà risposte, e noi dobbiamo dare risposte. Come sta succedendo in altri campi, noi faremo risultati. Il mio motto personale lo sapete: con Lotito risultato garantito“.

Il percorso della Reggina è appena iniziato, ma l’entusiasmo della piazza è già evidente. Se il rendimento della squadra dovesse proseguire sulla scia delle prime giornate, aumenterà inevitabilmente la curiosità attorno a quello che sarà il futuro del club e agli investimenti che la proprietà intenderà mettere in campo, a partire dalle strutture.