Calabria, giovane motociclista perde la vita in un incidente stradale
Non è chiaro se l'incidente che ha coinvolto il 26enne sia stato autonomo o con altro mezzo. Indagini in corso
29 Settembre 2026 - 09:21 | Comunicato stampa
Un giovane di 26 anni, Francesco Arturi, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva, a bordo della moto, la via principale di Corigliano a Corigliano-Rossano.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimazione del giovane da parte del personale sanitario sono stati vani.
Al momento non è chiaro se l’incidente è stato autonomo o con un altro mezzo. Le indagine per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità sono seguite dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.
Fonte: Ansa Calabria
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