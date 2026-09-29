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Calabria, giovane motociclista perde la vita in un incidente stradale

Non è chiaro se l'incidente che ha coinvolto il 26enne sia stato autonomo o con altro mezzo. Indagini in corso

29 Settembre 2026 - 09:21 | Comunicato stampa

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Un giovane di 26 anni, Francesco Arturi, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva, a bordo della moto, la via principale di Corigliano a Corigliano-Rossano.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimazione del giovane da parte del personale sanitario sono stati vani.

Al momento non è chiaro se l’incidente è stato autonomo o con un altro mezzo. Le indagine per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità sono seguite dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Fonte: Ansa Calabria

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