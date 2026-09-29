Suppletive, Siracusano punge Vannacci: ‘Se scelgo la minigonna, lo decido io…’ – VIDEO

Matilde Siracusano a CityNow: "Reggio non si fa abbindolare dal primo populista di turno. Le bassezze non pagano, ha vinto una comunità matura”

La vittoria di Fabio Roscioli alle suppletive del collegio uninominale U05 di Reggio Calabria viene accolta dal centrodestra come una conferma del consenso raccolto negli ultimi mesi sul territorio. Tra i protagonisti della vittorie di ieri anche l’onorevole Matilde Siracusano, intervenuta ai microfoni di CityNow nei minuti successivi all’ufficialità del risultato.

La parlamentare di Forza Italia ha sottolineato il valore della compattezza della coalizione e il legame costruito dal centrodestra con la comunità reggina.

“Centrodestra compatto, soprattutto a Reggio Calabria, in Calabria dove c’è un buon governo inespugnabile, soprattutto da chi vuole distruggerlo rappresentandosi come uomo di destra. Cambi mestiere”, ha dichiarato Siracusano commentando l’esito delle urne.

Il caso Vannacci e la foto modificata con l’intelligenza artificiale

Nel corso dell’intervista, la deputata è tornata anche sulla vicenda che aveva caratterizzato gli ultimi giorni della campagna elettorale, relativa alla diffusione di una foto modificata con l’intelligenza artificiale e successivamente ricondivisa dal generale Roberto Vannacci.

Siracusano ha rivendicato la propria autonomia rispetto alle scelte personali e ha criticato l’utilizzo di quel contenuto durante la campagna elettorale.

“Se decido io di vestirmi scollata con la minigonna, lo decido autonomamente, non c’è alcun problema ma lo decido io e non lui né chiunque altro”, ha affermato.

Poi l’attacco sul metodo utilizzato:

“Utilizzare queste bassezze, questi elementi così squallidi per accattare qualche voto, la dice lunga sulla persona che è l’ex generale che parla tanto di valori”.

Siracusano ha inoltre fatto riferimento alla replica arrivata da Vannacci, secondo cui quella vicenda avrebbe contribuito ad aumentare i consensi: “Non sarei molto soddisfatta di questo risultato se c’è pure la percentuale aggiuntiva che ho portato io con la pubblicità a questo vergognoso post”.

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“La vittoria è anche dell’amministrazione Cannizzaro”

Secondo Siracusano, il risultato delle suppletive rappresenta anche un riconoscimento al percorso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

“Il sindaco Cannizzaro che già da parlamentare aveva dato grandi risposte al territorio, portando tante risorse a Reggio Calabria ed esaltandola sempre nella sua attività parlamentare”, ha spiegato.

Per la deputata, il nuovo corso amministrativo avrebbe già mostrato i primi segnali:

“È un lungo percorso e adesso sta dimostrando già in pochissimo tempo di avere gli strumenti per cambiarla questa città”.

Siracusano ha poi aggiunto: