Suppletive Reggio, la mappa del voto: chi ha vinto Comune per Comune

La vittoria finale è stata di Fabio Roscioli, ma il dettaglio del voto comune per comune racconta la geografia politica del collegio reggino.

Le elezioni suppletive hanno consegnato il seggio della Camera al candidato del centrodestra con il 52,47% dei consensi, ma la distribuzione territoriale delle preferenze evidenzia differenze significative tra le varie aree della provincia.

Analizzando i dati ufficiali, Roscioli risulta il candidato più votato nella maggioranza dei comuni del collegio, mentre Frank Benedetto ha ottenuto diversi successi soprattutto nell’area della Locride. Domenico Giannetta ha conquistato il primo posto in due comuni, mentre Francesco Toscano non è riuscito a prevalere in nessun territorio.

Roscioli domina in gran parte della provincia

Il neo deputato del centrodestra ha ottenuto numerose affermazioni nei comuni dell’area metropolitana e della fascia ionica.

Tra i risultati più significativi:

Reggio Calabria città : Roscioli 55,29% , Benedetto 35,75%;

: Roscioli , Benedetto 35,75%; Melito di Porto Salvo : Roscioli 55,20% ;

: Roscioli ; Brancaleone : Roscioli 55,40% ;

: Roscioli ; Calanna : Roscioli 78,55% ;

: Roscioli ; Laganadi : Roscioli 87,26% ;

: Roscioli ; Sant’Ilario dello Ionio : Roscioli 81,91% ;

: Roscioli ; Ciminà : Roscioli 77,78% ;

: Roscioli ; Roghudi : Roscioli 73,08% ;

: Roscioli ; Canolo : Roscioli 71,21% ;

: Roscioli ; Antonimina: Roscioli 71,27%.

Il candidato del centrodestra ha inoltre prevalso in diversi comuni più popolosi come Scilla (46,02%), Bovalino (33,87%, davanti però a Benedetto) e Villa San Giovanni, dove invece la sfida è stata più combattuta.

Benedetto vince nella Locride e in alcuni centri storici del consenso progressista

Frank Benedetto ha trovato terreno favorevole soprattutto in alcuni comuni della fascia ionica reggina.

Tra le vittorie più nette:

Siderno : Benedetto 64,68% ;

: Benedetto ; Careri : Benedetto 68,95% ;

: Benedetto ; Mammola : Benedetto 56,00% ;

: Benedetto ; Camini : Benedetto 62,07% ;

: Benedetto ; Locri : Benedetto 48,24% ;

: Benedetto ; Gioiosa Ionica : Benedetto 50,54% ;

: Benedetto ; Gerace : Benedetto 45,43% ;

: Benedetto ; Bivongi : Benedetto 54,43% ;

: Benedetto ; Villa San Giovanni : Benedetto 43,28% ;

: Benedetto ; San Luca: Benedetto 50,91%.

Anche in alcuni piccoli centri Benedetto è riuscito a chiudere davanti a Roscioli, confermando una distribuzione territoriale più favorevole nell’area della Locride.

Giannetta conquista Cosoleto e Platì

Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, ha ottenuto il primo posto in due comuni.

Il risultato più rilevante arriva a:

Cosoleto : Giannetta 54,30% ;

: Giannetta ; Plati: Giannetta 38,89%.

A Cosoleto il candidato ha superato nettamente Roscioli e Benedetto, diventando l’unico comune del collegio dove ha ottenuto una maggioranza assoluta.

Toscano non conquista comuni

Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, non ha ottenuto il primo posto in nessuno dei comuni del collegio.

Il risultato migliore arriva a Santa Cristina d’Aspromonte, dove raggiunge il 10,95%, e a Careri con il 2,39%, ma senza riuscire a superare gli altri candidati.

La fotografia finale del voto

Il risultato complessivo conferma quindi la vittoria di Fabio Roscioli, ma il dettaglio territoriale mostra una provincia divisa: il centrodestra ha vinto, ma Benedetto ha mantenuto importanti roccaforti soprattutto nella Locride.

Una mappa elettorale che racconta una sfida tra due blocchi principali, con alcune eccezioni rappresentate dai risultati di Giannetta in pochi comuni e dall’assenza di affermazioni territoriali per Toscano.