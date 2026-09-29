Serie D, le calabresi protagoniste nel girone delle siciliane: Reggina al comando

È pur sempre Serie D, ma in un girone particolarmente complesso, dove su 18 formazioni ben 13 arrivano dalla Sicilia, le squadre calabresi stanno riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagoniste in questo avvio di stagione. Dopo le prime cinque giornate di campionato, il dato è evidente: nelle zone alte della classifica ci sono ben quattro formazioni calabresi. In testa c’è la Reggina, unica squadra a punteggio pieno, con cinque vittorie in altrettante partite e una partenza che ha confermato le ambizioni degli amaranto.

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Alle spalle della capolista troviamo il Sambiase, vera rivelazione di questo primo scorcio di campionato. La formazione giallorossa occupa la seconda posizione a soli due punti dalla vetta, dimostrando grande solidità e continuità. Al terzo posto c’è la Vibonese, squadra che ha raccolto meno di quanto probabilmente avrebbe meritato per quanto espresso in campo. I rossoblù hanno conosciuto una sola sconfitta, arrivata in maniera clamorosa sul campo della Nuova Igea, ma restano pienamente agganciati alle zone nobili della graduatoria.

Chiude il quartetto delle calabresi ai vertici il PraiaTortora, attualmente quinto e protagonista di un avvio positivo. Delle quattro migliori rappresentanti della regione, soltanto la Vibonese ha conosciuto il sapore della sconfitta, mentre Reggina, Sambiase e PraiaTortora sono ancora imbattute.

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L’unica nota stonata arriva da Lamezia. La Vigor di Jorge Vargas non è riuscita finora a trovare il ritmo giusto e occupa il terz’ultimo posto della classifica con appena due punti conquistati. Un inizio di stagione che, al di là della categoria, racconta una Serie D in cui le calabresi stanno lasciando il segno, provando a invertire il tradizionale equilibrio di un girone fortemente caratterizzato dalla presenza delle squadre siciliane.