Vibonese: arriva un nuovo DG. E’ reggino con un passato alla Viola

I rossoblu stanno viaggiando in maniera spedita e recriminano per quella gara di Barcellona...

Terzo posto in classifica, 10 punti, 15 gol realizzati e 5 subìti. Questo è al momento il cammino della Vibonese, compagine ben costruita che in graduatoria poteva avere anche qualche punto in più se non avesse sprecato quel vantaggio (1-3) sul campo della Nuova Igea, in una gara che poi ha incredibilmente perso. Adesso la società si irrobustisce con la presenza di un Dg che dalle parti di Reggio Calabria si conosce benissimo.

Il comunicato

“La U.S. Vibonese Calcio affida all’avv. Sergio Zumbo l’incarico di Direttore Generale.

Avvocato specializzato in diritto sportivo e sport management, già General Manager della Viola Basket Reggio Calabria e docente esperto della Scuola dello Sport del CONI Calabria, Zumbo coordinerà la struttura societaria e le aree operative del Club, con attenzione a programmazione, organizzazione interna, sviluppo commerciale e rapporti con il territorio”.