Suppletive Reggio, Vannacci: ‘Siamo appena decollati, voi continuate a pensare alle scollature’
"Grazie ai reggini che ci hanno dato fiducia, non la tradiremo. Ora ci vediamo alle politiche, nessun dorma" le parole del leader di Futuro Nazionale
29 Settembre 2026 - 08:33 | di Redazione
Nella serata di ieri è arrivato il commento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci sulle elezioni suppletive a Reggio Calabria, dove il candidato ex Forza Italia, Domenico Giannetta ha sfidato la sua coalizione, incassando 8.226 preferenze.
“Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”ha scritto il generale in un post sui social, chiaro riferimento all’on. Siracusano, che nei giorni scorsi era finita al centro di un acceso dibattito a causa della pubblicazione di una foto modificata con l’IA, da parte di Vannacci.
“Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro Nazionale”, rivendica postando su Facebook l’immagine di un caccia militare, con le insegne del suo partito, che infrange il ‘muro del suono’.
“Futuro Nazionale vola – spiega Vannacci – e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato – rivendica – di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l’aborto non è un diritto, importazione dell’energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e Islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana”.
Pochi minuti fa, all’indomani della sfida elettorale, il generale si è dedicato ai ringraziamenti di rito, con uno sguardo rivolto, però, al prossimo futuro:
“Ieri sera abbiamo festeggiato il superamento della barriera della doppia cifra. Stamani sono d’obbligo i ringraziamenti. Grazie a tutti i reggini che ci hanno dato fiducia e forza, porteremo avanti le vostre istanze con più determinazione di prima.
La vostra fiducia è la nostra forza, e noi non la tradiremo. Il programma di Futuro Nazionale è la nostra bussola, e noi seguiremo la rotta che ci indica senza perderci. Il merito di questo risultato va a Domenico Giannetta, il nostro candidato e alla sua squadra. Grazie Mimmo! Ringrazio tutti coloro che si sono spesi durante la breve ma intensa campagna elettorale, siete stati preziosi.
Ora ci avviamo alle politiche… In doppia cifra! Nessun dorma!”.
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