Suppletive Reggio, Vannacci: ‘Siamo appena decollati, voi continuate a pensare alle scollature’

“Futuro Nazionale vola – spiega Vannacci – e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato – rivendica – di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l’aborto non è un diritto, importazione dell’energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e Islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana”.

Pochi minuti fa, all’indomani della sfida elettorale, il generale si è dedicato ai ringraziamenti di rito, con uno sguardo rivolto, però, al prossimo futuro:

“Ieri sera abbiamo festeggiato il superamento della barriera della doppia cifra. Stamani sono d’obbligo i ringraziamenti. Grazie a tutti i reggini che ci hanno dato fiducia e forza, porteremo avanti le vostre istanze con più determinazione di prima.

La vostra fiducia è la nostra forza, e noi non la tradiremo. Il programma di Futuro Nazionale è la nostra bussola, e noi seguiremo la rotta che ci indica senza perderci. Il merito di questo risultato va a Domenico Giannetta, il nostro candidato e alla sua squadra. Grazie Mimmo! Ringrazio tutti coloro che si sono spesi durante la breve ma intensa campagna elettorale, siete stati preziosi.

Ora ci avviamo alle politiche… In doppia cifra! Nessun dorma!”.