Fontanarossa chiuso, Air Serbia atterra a Reggio

Un volo internazionale proveniente da Belgrado e diretto originariamente a Catania è stato riprogrammato sull’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria a causa delle limitazioni operative sullo scalo di Fontanarossa legate all’attività dell’Etna.

Questa mattina, infatti, è atterrato a Reggio Calabria un aeromobile della compagnia Air Serbia, un Airbus A319 da 144 posti, arrivato dalla capitale serba. La scelta dello scalo reggino è stata determinata dalle restrizioni applicate all’aeroporto catanese per la presenza del vulcano.

È importante precisare che non si è trattato di un dirottamento: il collegamento è stato programmato su Reggio Calabria in seguito alle limitazioni operative di Catania, consentendo così la regolare gestione del volo e dei passeggeri.

L’arrivo di Air Serbia al “Tito Minniti” conferma ancora una volta il ruolo dello scalo reggino come infrastruttura di riferimento nell’area dello Stretto, in grado di supportare anche esigenze operative straordinarie legate agli aeroporti vicini.