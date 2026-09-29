Summer School M5S in Calabria, Tridico e Conte: ‘Grazie ai giovani vinceremo le prossime elezioni’ – FOTO

Durante i 3 giorni di lavori sono emerse diverse proposte, tra cui una dote di 15mila euro per i 18enni finanziata attraverso il recupero della progressività fiscale e il salario minimo

Si è conclusa con l’intervento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la prima edizione della Summer School del Movimento 5 Stelle, organizzata a Diamante, in Calabria.

L’iniziativa ha visto la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi del Network Giovani, protagonisti di tre giorni di confronto, formazione e approfondimento insieme ad accademici ed esperti.

“È stato un grande successo di partecipazione e di formazione per le ragazze e i ragazzi del Network Giovani, che si mettono in gioco per costruire il loro futuro e quello di tutta la società”, ha dichiarato Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Durante i tre giorni di lavori sono emerse diverse proposte in linea con quanto deliberato a Nova: una dote di 15mila euro per i 18enni finanziata attraverso il recupero della progressività fiscale, il salario minimo come strumento contro lo sfruttamento, maggiori investimenti nell’istruzione e nella ricerca e non nel riarmo.

“Il diritto a studiare, a farsi una famiglia, ad avere un lavoro dignitoso e a restare nel luogo in cui si è nati non può restare sulla carta: serve una rivoluzione culturale e sociale che rimetta i giovani al centro delle decisioni pubbliche con forti investimenti pubblici”, ha aggiunto Tridico.

Secondo il capodelegazione M5S al Parlamento europeo, “l’entusiasmo e la grande mobilitazione dei giovani può diventare la chiave di volta per vincere le prossime elezioni politiche”.

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Conte: “I giovani sono il presente”

A chiudere la prima Summer School è stato Giuseppe Conte, che ha sottolineato il valore del confronto con le nuove generazioni.

“Tre giorni di dibattiti, tre giorni di domande e risposte, di approfondimenti. Tre giorni con le ragazze e i ragazzi del Network Giovani per la prima ‘Summer School’ del M5S, un’iniziativa – nella splendida cornice di Diamante – che è stata possibile grazie al prezioso lavoro dei nostri Pasquale Tridico e Vittoria Baldino”, ha affermato Conte.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha evidenziato l’importanza del dialogo e della partecipazione.

“È bene interrogarsi sempre e aggiornare la rotta di navigazione: la dialettica è il sale della politica. Ed è importante che il confronto avvenga con i giovani, per studiare insieme e condividere aspettative e soluzioni”.

Conte ha poi richiamato alcune delle principali sfide del presente: “La competizione tra democrazie e autocrazie nel contesto dell’attuale disordine globale, il problema della giustizia sociale di fronte a un sistema economico sempre più plutocratico e tecnocratico, la questione dirimente della guerra e della pace, la sfida del cambiamento climatico, il futuro ormai prossimo in cui l’IA prenderà il posto della nostra mente e gli umanoidi dei nostri corpi”.

“La verità è che parliamo troppo spesso delle nuove generazioni in una dimensione esclusivamente futuribile. Sono il futuro, certo. Ma sono anche e soprattutto il presente”, ha aggiunto Conte.

“Le scelte che siamo chiamati a prendere riguardano soprattutto la loro vita più che la nostra. Non possiamo lasciare che siano semplici spettatori”.