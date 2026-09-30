Reggio, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo ad Archi – FOTO

Presso la Chiesa di Santo Stefano da Nicea la celebrazione per San Michele Arcangelo con l’Arcivescovo Fortunato Morrone, il Questore e numerose autorità civili e militari

Si è celebrata ieri presso la Chiesa di Santo Stefano da Nicea nel quartiere di Archi la Santa Messa in onore del Patrono San Michele Arcangelo, con una messa officiata da S.E. Reverendissima l’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria e Bova Mons. Fortunato Morrone e dal Cappellano della Polizia di Stato don Gianni Giordano.

Alla celebrazione autorità civili e militari

Alla funzione religiosa hanno partecipato il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, i vertici della magistratura e numerose autorità civili e militari, nonché i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ed altre associazioni.

Il messaggio del Questore

Nel suo discorso il Questore ha voluto ricordare l’impegno quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che lavorano incessantemente a tutela della cittadinanza, garantendo costantemente l’ordine e la sicurezza pubblica, invocando la protezione del Santo Patrono Michele per il bene di tutti i poliziotti e delle loro famiglie.

La preghiera a San Michele Arcangelo

Particolarmente toccante è stato inoltre il momento della lettura della preghiera a San Michele Arcangelo.

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Le parole della preghiera rappresentano un momento intimo di riflessione, nel quale si rinnovano idealmente i valori di protezione, coraggio, lealtà e vicinanza ai cittadini che costituiscono i principi cardine della missione istituzionale della Polizia di Stato.