Telecamere rubate, danneggiate e abbandono dei rifiuti ancora diffuso in diversi quartieri. In Commissione le richieste di Marino e Zimbalatti per il ripristino della videosorveglianza cittadina

A cinque mesi dal lancio dell’operazione Piazza Pulita, annunciata nel giugno scorso dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, si torna a discutere dell’efficacia delle misure adottate dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

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La questione è stata affrontata nella seduta di ieri, mercoledì 25 novembre, della IX Commissione consiliare Controllo e Garanzia, presieduta da Giuseppe Marino, nel corso della quale è stato audito il comandante della Polizia Locale, Salvatore Zucco.

Dal confronto sono emerse diverse criticità relative al funzionamento delle fototrappole e, più in generale, del sistema di videosorveglianza cittadino.

Piazza Pulita, Marino: «Meno spettacolarizzazione, più continuità»

Il presidente della Commissione Giuseppe Marino ha espresso un giudizio particolarmente critico sui risultati dell’iniziativa promossa dall’amministrazione Cannizzaro.

«Ricorderanno i cittadini la spettacolarizzazione alle cinque del mattino del sindaco a Piazza del Popolo nel mese di giugno, annunciando questa operazione Piazza Pulita. A distanza di cinque mesi abbiamo potuto controllare e verificare che quest’operazione di fatto ha registrato un fallimento».

Secondo quanto riferito da Marino al termine della seduta, molte delle fototrappole installate per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti non sarebbero più funzionanti. Alcune sarebbero state danneggiate, altre rubate, soprattutto nei quartieri maggiormente esposti al degrado ambientale.

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Cinquanta telecamere danneggiate durante i lavori stradali

A preoccupare è anche la situazione della rete di videosorveglianza comunale. Secondo quanto riportato dal presidente della Commissione, 50 telecamere del sistema cittadino risulterebbero danneggiate a causa di lavori di manutenzione sulla rete stradale.

Una situazione che, secondo Marino, richiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.

«Chiediamo oggi al sindaco, dalla nona Commissione, di chiamare gli uffici, i dirigenti e pretendere che quell’operazione così spettacolare abbia un’efficacia nel tempo, sia duratura, che le telecamere danneggiate siano sostituite, che ne vengano installate di nuove».

Il presidente ha inoltre sottolineato come in diversi quartieri di Reggio Calabria continui a registrarsi il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche ingombranti.

«Meno spettacolarizzazione, più continuità, più serietà nell’azione amministrativa. È questo il suggerimento che parte oggi dalla nona Commissione, rivolto al sindaco e alla sua giunta».

Zimbalatti: «Non si può abbandonare una città senza videosorveglianza»

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione Nino Zimbalatti, che ha sollecitato il ripristino dell’intero sistema di videosorveglianza, evidenziando come alcune criticità si trascinino da diversi anni.

«Non si può abbandonare una città, specialmente in alcune zone di difficoltà e di degrado ambientale, senza la videosorveglianza».

Zimbalatti ha chiesto chiarimenti sui mancati interventi degli ultimi tre o quattro anni, nonostante le ripetute sollecitazioni, auspicando un cambio di passo nella gestione e nella manutenzione degli impianti.

Parco Lineare Sud, mezzi contromano e rischi per la sicurezza

Nel corso della seduta il consigliere di opposizione ha posto l’attenzione anche sulle problematiche legate alla viabilità nella zona sud della città, con particolare riferimento al Parco Lineare Sud.

Zimbalatti ha chiesto maggiori controlli, anche attraverso l’eventuale installazione di nuove telecamere, denunciando il frequente transito contromano di motocicli, biciclette elettriche e persino camion nel tratto a partire dall’ingresso della DIA.

Una situazione che, secondo il consigliere, crea notevoli difficoltà alla circolazione e rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Dalla seduta della Commissione emerge dunque la richiesta di garantire maggiore continuità agli interventi di controllo del territorio. Non soltanto per contrastare l’abbandono dei rifiuti, ma anche per assicurare il rispetto delle regole sulla strada.

A cinque mesi dal lancio di Piazza Pulita, il tema torna così al centro del confronto politico a Palazzo San Giorgio.