Dal 5 all’8 dicembre 2026 Borgo Cecilia, a Gallico Marina, ospita il Gallico Christmas Village, un villaggio natalizio con artigiani, street food, giochi per bambini e spettacoli. Fa parte de Il Borgo dei Presepi 2026, che prosegue fino al 6 gennaio 2027.

A organizzarlo è l’Associazione Culturale AncorArte Gallico, nell’ambito dell’Area Vasta Stretto Nord. Il programma, ideato da venti associazioni del territorio con il sostegno della Terza Circoscrizione Reggio Nord, comprende oltre quindici eventi in più di trenta giorni tra Borgo Cecilia, il lungomare e la Baia dello Stretto.

Il programma del Christmas Village

Nei quattro giorni del villaggio sono previsti:

Villaggio di Babbo Natale: incontro con Babbo Natale e gli elfi, consegna delle letterine, foto ricordo e laboratori creativi per i bambini

Via degli Artigiani: in via Umberto I, casette in legno con più di venti tra artigiani, produttori e associazioni

Via dei Sapori: a Borgo Cecilia, 15 operatori e tre aziende vinicole con prodotti tipici, street food e dolci natalizi

Area giochi: luna park itinerante, gonfiabili, animatori e spettacoli di magia

Area spettacoli: palco serale con band live, festival canori, teatro e cabaret

Sagra, fornai, menù e vino: gli appuntamenti di dicembre

Al villaggio si affiancano altre iniziative sul lungomare e alla Baia dello Stretto:

Sagra dei prodotti natalizi, dal 5 al 23 dicembre alla Baia dello Stretto, con torroni, panettoni artigianali, petrali, susumelle, pignolata e mostaccioli, più un servizio per spedire cesti natalizi in Italia e all’estero

I fornai sul lungomare, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2027, ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 21: crispelle preparate al momento, caldarroste e zampognari

Menù di pesce a prezzi sociali per tutto dicembre nei ristoranti di Gallico Marina: Il Gabbiano, La Favorita, Faghitò, Da Mimmo, Scrocchiarella, Antiqua e Torrefazione

Gallico Wine Festival, dal 18 al 20 dicembre alla Baia dello Stretto, con degustazioni guidate da sommelier e assaggi di pesce e di carne in abbinamento

Per tutto dicembre il 5% del ricavato di menù di pesce, crispelle sul lungomare, Sagra dei prodotti natalizi e cesti di specialità locali sarà devoluto in beneficenza. L’organizzazione comunicherà destinatari, modalità e importo.

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Presepi e rigenerazione del borgo

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 Il Borgo dei Presepi espone nelle vie di Borgo Cecilia, in trenta casette in legno, i presepi di cittadini, famiglie, scuole, associazioni e attività locali sul tema «Il presepe che vorrei». Le scuole partecipano al concorso e la Giuria dei bambini assegna il Premio speciale dei bambini.

L’iniziativa rientra nel percorso di riqualificazione di Borgo Cecilia, antico quartiere dei pescatori di Gallico Marina. Il progetto «Borgo Cecilia risorge» prevede il recupero di circa 60 unità immobiliari per albergo diffuso, botteghe storiche e ristorazione tipica, con una residenza universitaria e un centro di formazione.