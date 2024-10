Le caldarroste: la ricetta e come preparare delle ottime castagne

Per le vie di Reggio sono presenti alcuni venditori, ma se vi venisse voglia di preparare le caldarroste in casa? Ecco la ricetta

Quanti di voi sono già stati attratti dal profumo irresistibile delle caldarroste? Per le vie di Reggio Calabria sono presenti, già da qualche tempo, alcuni venditori lungo i bordi delle strade. Ma se vi venisse voglia di prepararle in casa, sapreste come fare?

LA RICETTA

INGREDIENTI

1 kg di castagne;

PREPARAZIONE

Per preparare le caldarroste procuratevi delle castagne e controllatele una per volta per accertarvi che siano integre, senza alcuna macchia o buco. Praticate un taglio lungo circa 3 cm che servirà a non farle scoppiare in cottura, trasferitele in un’ampia ciotola, versate l’acqua e lasciatele in ammollo per almeno 2 ore.

Scolatele bene, asciugatele e versate le castagne nella padella forata. Il consiglio è di cuocerle a fiamma moderata per circa 30 minuti girandole spesso.

Una volta ottenuta una cottura omogenea toglietele dalla padella e ponetele in un contenitore, meglio se traspirante. È consigliabile consumare le castagne ancora calde per gustarne tutta la fragranza e riuscire a spellarle facilmente. In alternativa potete conservarle per 1-2 giorni al massimo.