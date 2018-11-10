Siete degli appassionati di carne, ma non volete fermarvi alle solite ricette? CityNow vi propone una gustosa alternativa.

Il fegato alla reggina, detto in gergo “ficatu a rriggitana”, è una pietanza tipica composta da fettine di fegato cotte in padella con cipolle, patate e aceto di vino bianco.

Un piatto prelibato, dal sapore intenso e dalle caratteristiche uniche. Il fegato è infatti consigliato per le sue proprietà, si tratta infatti di un’eccellente fonte di proteine di alta qualità, lo stesso vale per le vitamine A, B e D, è una delle migliori fonti di acido folico e potremmo continuare all’infinito.

Non tutti lo amano a causa del retrogusto un pò amaro, ma si tratta di una pietanza che consumata, di tanto in tanto, può riservare notevoli sorprese.

LA RICETTA

Ingredienti:

500 gr. di fegato di vitello

3 cipolle

400 gr di patate

olio d’oliva q.b.

mezzo bicchiere d’aceto

sale.

Preparazione:

Per prima cosa è consigliabile sbucciare le patate, tagliarle a tocchetti e friggerle in abbondante olio. Quando saranno cotte, scolatele e mettetele da parte. A questo punto tagliate a fette sottili le cipolle e fatele soffriggere nell’olio con l’aggiunta di un mestolo d’acqua; coprite la padella e mescolate di tanto in tanto.

Proseguite la cottura fino a far asciugare l’acqua; a questo punto aggiungete il fegato, dopo averlo tagliato a pezzi. Bagnate il tutto con l’aceto e fate evaporare a fuoco vivace. Proseguite nella cottura per qualche minuto e quando il fegato avrà raggiunto un bel colorito, aggiungete le patate fritte mescolando energicamente; salate e servite ben caldo.