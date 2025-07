Finali Nazionali di Ginnastica: risultati di prestigio per la Virtus

Alle ultime Finali Nazionali di Ginnastica della Federazione svoltesi a Rimini, la storica società reggina porta a casa risultati di prestigio, frutto dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente con estrema professionalità e passione da tutto il team tecnico- dirigenziale

La Virtus,pronta ad affrontare a breve una competizione Mondiale a Lisbona,ha schierato un ristretto numero di ginnaste che hanno rappresentato la società splendidamente in questa intensa trasferta, confrontandosi con centinaia di atlete provenienti da tutta Italia.

Si conferma ai vertici Nazionali, continuando a costruire con passione un progetto solido e vincente. Conquista 2 Bronzi Italiani e tantissimi risultati a ridosso del podio. Tutte le Virtussine hanno conquistato le finali di specialità, un risultato di altissimo livello, considerando che solo le 10 migliori ginnaste d’Italia accedono a questa fase esclusiva.

Splendido Bronzo Italiano spec. Cerchio LC2 A3 e Quinto posto della Classifica Assoluta a soli 0,05 dal podio per Angela Cannistrà al suo esordio in tale competizione.In una gara altamente competitiva e di alto livello si è distinta tra ben 51 ginnaste provenienti da tutta Italia conquistando entrambe le finali dei suoi esercizi Bronzo italiano spec.Corpo Libero LB1 A5 per Corrado Arianna che,con un esercizio completamente rinnovato dal fortissimo impatto scenico, ha stregato publico,giuria e tecnici presenti che non hanno esitato ad ammirarla durante la sua performance e a complimentarsi con tutto lo staff tecnico. Purtroppo l’ Oro le è sfuggito di mano per una sbavatura. Lo stesso dicasi per il suo esercizio alla fune, un errore non le ha permesso di salire sul podio della Classifica Assoluta(196 in totale le partecipanti). Emozionante anche l’esordio di Martina Alampi nel campionato individuale LC2 A4.In una competizione ad altissimo livello, che ha visto scontrarsi in pedana ben 54 ginnaste, Martina si è distinta fin da subito per bravura e determinazione,rientrando tra le migliori ginnaste in gara e conquistando entrambe le finali,sia al corpo libero che alla palla.

In finale sfiora il podio e risulta 4ª Italiana alla Palla,5ª italiana al Corpo Libero conquistando l’Ottavo posto della Classifica Assoluta, purtroppo un errore alla palla le fa mancare il podio. Bravissima anche Rachele Polimeni, al suo esordio nel campionato individuale LC2 A5. La competizione ha visto in gara ben 80 ginnaste da tutta Italia di un livello altissimo. Rachele ha presentato due esercizi nuovi alla palla e corpo libero .distinguendosi per grazia ed eleganza, le sue qualità più riconoscibili. Al corpo libero conquista la finale,chiudendo con un prestigioso nono posto Nazionale in questa specialità. Nel penultimo giorno di gare anche Sofia Bottafava ha lasciato il segno con una bellissima prestazione nella categoria LB1 A4. Sofia ha brillato nella specialità corpo libero, dove su ben 89 ginnaste ha conquistato con grande merito l’accesso alla finale nazionale, centrando il 9° miglior punteggio in qualificazione. In finale, un piccolo errore non le ha permesso di esprimere appieno tutto il suo potenziale, ma ha comunque chiuso con un ottimo 14° posto nazionale, un risultato che vale doppio considerando l’elevato numero di avversarie. Riuscire a rientrare tra le migliori in una competizione con 209 ginnaste totali non è mai semplice. Estremamente soddisfatti il Presidente Rocco Loprevite, la Tecnica Carmen Loprevite,che cura le ginnaste del settore agonistico con professionalità, passione e cuore, il Vicepresidente e tecnico Vincenzo Costantino, responsabile delle trasferte Nazionali e Internazionali, la tecnica Caterina Albanese con il suo importante e prestigioso lavoro tecnico, la tecnica Zoe Battaglia che,insieme a Marika Fasci’ e Caterina Ambrogio hanno supportato e seguito le ginnaste più piccole del team Virtus Reggio.