Commercio e distribuzione, mobilitazione di Filcams e Cgil: ‘La crisi non la paghino i lavoratori’

L’Assemblea generale di categoria a deciso per una mobilitazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori e la richiesta di un tavolo urgente al presidente Occhiuto

Una mobilitazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio e della distribuzione organizzata e la richiesta di un tavolo urgente al presidente Occhiuto. È quanto è stato oggi stabilito da FILCAMS CGIL Calabria e CGIL Calabria durante i lavori dell’Assemblea generale di categoria.

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Emergenza approvvigionamenti in Calabria, a rischio salari e posti di lavoro

Il Segretario Generale FILCAMS CGIL Calabria Giuseppe Valentino e il Segretario Generale CGIL Calabria Gianfranco Trotta avvertono sulle potenziali ricadute che l’emergenza sugli approvvigionamenti che sta interessando la Calabria potrebbe avere sull’occupazione. Le conseguenze potrebbero toccare i salari, gli orari di lavoro e in generale la tenuta dell’occupazione.

Una situazione che rischia di estendersi rapidamente anche alla ristorazione collettiva, alle mense scolastiche e aziendali, minacciando la continuità dei servizi e la stabilità occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Un prezzo troppo alto da pagare. Ecco perché il sindacato ha deciso di avviare un percorso di mobilitazione a difesa di lavoro reddito.

CGIL e FILCAMS solidali con agricoltori e autotrasportatori

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CGIL e FILCAMS ribadiscono la propria solidarietà alle ragioni della protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori, così come alle istanze sostenute dagli studenti e dalla società civile contro il carovita e l’attuale situazione di incertezza economica e sociale. Le conseguenze della crisi internazionale, delle guerre e delle politiche nazionali ed europee che privilegiano il riarmo rispetto alle esigenze sociali non possono e non devono essere scaricate su chi lavora.