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Commercio e distribuzione, mobilitazione di Filcams e Cgil: ‘La crisi non la paghino i lavoratori’

L’Assemblea generale di categoria a deciso per una mobilitazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori e la richiesta di un tavolo urgente al presidente Occhiuto

21 Ottobre 2026 - 18:50 | Comunicato Stampa

Tre relatori al tavolo della presidenza dell'assemblea generale FILCAMS CGIL Calabria, sotto lo schermo con il logo del sindacato

Una mobilitazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio e della distribuzione organizzata e la richiesta di un tavolo urgente al presidente Occhiuto. È quanto è stato oggi stabilito da FILCAMS CGIL Calabria e CGIL Calabria durante i lavori dell’Assemblea generale di categoria.

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Una situazione che rischia di estendersi rapidamente anche alla ristorazione collettiva, alle mense scolastiche e aziendali, minacciando la continuità dei servizi e la stabilità occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Un prezzo troppo alto da pagare. Ecco perché il sindacato ha deciso di avviare un percorso di mobilitazione a difesa di lavoro reddito.

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