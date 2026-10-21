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Favara-Reggina: partita rinviata e programma degli allenamenti modificato

La comunicazione arriva direttamente dal club amaranto

21 Ottobre 2026 - 18:08 | Comunicato

Campo Sant'Agata Castore con prato verde e muro con la scritta Reggina 1914, sede degli allenamenti

As Reggina 1914 comunica la modifica al programma degli allenamenti della prima squadra, susseguente al rinvio della trasferta di Favara. La seduta mattutina di domani, giovedì 22 ottobre, non avrà luogo, mentre è confermata quella pomeridiana (inizio ore 15:00 anziché 15:30) che resta aperta a tifosi e organi d’informazione. Venerdì 23 ottobre è previsto un giorno di riposo, mentre i successivi allenamenti che precederanno Favara-Reggina si svolgeranno a porte chiuse.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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