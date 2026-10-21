Blocco tir al Sud, Lollobrigida: ‘Evidenti le infiltrazioni’. Falcomatà al ministro: ‘Faccia chiarezza’

«Di fronte alle dichiarazioni del ministro Francesco Lollobrigida, secondo cui esiste il rischio di infiltrazioni criminali nelle mobilitazioni degli autotrasportatori, è necessario fare chiarezza evitando che affermazioni generiche finiscano per alimentare sospetti indiscriminati e delegittimare una protesta che nasce da una condizione di grave difficoltà sociale ed economica».

Lo afferma il consigliere regionale della Calabria, Giuseppe Falcomatà, che, in una nota stampa, aggiunge:

«Se il Governo dispone di evidenze concrete le renda pubbliche nelle forme consentite dalla legge, chiarendo a quali fatti si riferisce, quali elementi documentati sostengono le sue affermazioni e quali rischi specifici sarebbero stati individuati».

Leggi anche

«La lotta alla criminalità – sostiene l’esponete del Partito Democratico – è una cosa seria e non può essere ridotta a dichiarazioni che evocano pericoli senza circostanziarli».

Leggi anche

«Il Paese – aggiunge Falcomatà – sta attraversando una fase di crescente difficoltà, nella quale le tensioni sociali ed economiche rischiano di diventare sempre più insostenibili. Non servono facili scorciatoie, né capri espiatori. Servono soluzioni. Le chiedono gli autotrasportatori calabresi e di tutto il Mezzogiorno che, da diversi giorni, portano avanti una battaglia serrata con estrema civiltà e compostezza. Dal Governo ci aspettiamo ascolto, responsabilità istituzionale, confronto e provvedimenti capaci di affrontare le cause della protesta, tutelando la legalità senza sacrificare i diritti e la dignità delle persone».