Serie D: stangata del Giudice Sportivo per l’ex Reggina Mungo. La motivazione

Stangata per Domenico Mungo, centrocampista della Virtus Francavilla. Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore quattro giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno di campionato, nella sfida persa contro la Fidelis Andria. Alla base del provvedimento, secondo quanto riportato nella motivazione, l’aver rivolto un’espressione irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale. Una pesante assenza per la formazione allenata da Bruno Trocini, che dovrà fare a meno del centrocampista per le prossime quattro gare.

La squalifica arriva in un momento delicato per la Virtus Francavilla che, dopo la sconfitta sul campo della Fidelis Andria, ha perso anche la testa della classifica. Un doppio colpo per la squadra di Trocini, chiamata adesso a reagire sul campo.

Un’assenza pesante per Trocini

L’ex centrocampista della Reggina era diventato uno dei punti di riferimento della formazione pugliese. La squalifica gli farà saltare le sfide di campionato contro Manfredonia, Turris, Francavilla in Sinni e Real Normanna. La Virtus Francavilla ha deciso di presentare ricorso per tentare di ottenere una riduzione della sanzione.