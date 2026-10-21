City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Autotrasportatori in protesta, Lollobrigida: ‘Infiltrazioni criminali nel blocco tir’

Il ministro dell'Agricoltura interviene sulla protesta: “I blocchi sono illegali”

21 Ottobre 2026 - 18:24 | di Redazione

Lollobrigida Ministro

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un’intervista a Repubblica risponde alle domande sulla protesta degli autotrasportatori che sta causando pesanti disagi alla viabilità e alla logistica, ponendo l’accento sulla necessità di distinguere le rivendicazioni di settore dai fenomeni illegali.

“I blocchi – ha dichiarato Lollobrigida – sono illegali perché violano le norme in vigore e danneggiano consumatori e imprese. Abbiamo evidenze che alcuni dei protagonisti hanno precedenti penali. Il rischio di infiltrazioni criminali è reale”.

Il componente del governo ha evidenziato come l’azione di blocco stia assumendo contorni preoccupanti, sollecitando verifiche approfondite sui soggetti che guidano le mobilitazioni e sulle modalità operative adottate nei presidi.

Leggi anche

Protesta degli autotrasportatori, l’allarme del ministro

“Dopo il comunicato di tutte le associazioni di autotrasporto i blocchi sono difficilmente spiegabili. Ci sono dei casi evidenti – ha affermato – di infiltrazioni criminali, che sono stati visibili a tutti. Se ve li andate a studiare, anche qualche casellario giudiziario, verificherete che ci sono criticità anche di questa natura”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Roma Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?