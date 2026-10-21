Autotrasportatori in protesta, Lollobrigida: ‘Infiltrazioni criminali nel blocco tir’
Il ministro dell'Agricoltura interviene sulla protesta: “I blocchi sono illegali”
21 Ottobre 2026 - 18:24 | di Redazione
Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un’intervista a Repubblica risponde alle domande sulla protesta degli autotrasportatori che sta causando pesanti disagi alla viabilità e alla logistica, ponendo l’accento sulla necessità di distinguere le rivendicazioni di settore dai fenomeni illegali.
“I blocchi – ha dichiarato Lollobrigida – sono illegali perché violano le norme in vigore e danneggiano consumatori e imprese. Abbiamo evidenze che alcuni dei protagonisti hanno precedenti penali. Il rischio di infiltrazioni criminali è reale”.
Il componente del governo ha evidenziato come l’azione di blocco stia assumendo contorni preoccupanti, sollecitando verifiche approfondite sui soggetti che guidano le mobilitazioni e sulle modalità operative adottate nei presidi.
Protesta degli autotrasportatori, l’allarme del ministro
“Dopo il comunicato di tutte le associazioni di autotrasporto i blocchi sono difficilmente spiegabili. Ci sono dei casi evidenti – ha affermato – di infiltrazioni criminali, che sono stati visibili a tutti. Se ve li andate a studiare, anche qualche casellario giudiziario, verificherete che ci sono criticità anche di questa natura”.
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