Protesta dei Tir, Confagricoltura: ‘A rischio aziende nella Piana di Gioia Tauro’

“Nonostante le garanzie del Prefetto di Reggio Calabria e l’incontro con il ministro Salvini i presidi degli autotrasportatori e di alcune sigle sindacali in Calabria continuano a impedire il ritorno alla normalità. Per le aziende agricole della Piana di Gioia Tauro ogni ora che passa aumenta il rischio di danni economici gravissimi”.

Lo afferma in una nota Confagricoltura Reggio Calabria richiamando l’attenzione “sulla condizione di un comparto ortofrutticolo già fortemente esposto alle difficoltà logistiche e commerciali”.

A preoccupare è soprattutto la produzione del fresco e dell’ortofrutta insieme a tutte le altre colture deperibili che “necessitano di una distribuzione puntuale e di collegamenti affidabili con i mercati di destinazione”.

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I rischi per la logistica e i prodotti deperibili

“Il problema – prosegue la nota – non riguarda soltanto i camion che restano fermi. Anche quando fosse possibile partire le imprese e gli operatori della logistica si troverebbero davanti a un’incertezza insostenibile: il rischio che i mezzi vengano nuovamente bloccati lungo il percorso, compromettendo le consegne e mettendo a repentaglio l’integrità della merce trasportata”.

“Per i prodotti deperibili – segnala Confagricoltura Reggio Calabria – il tempo è una variabile decisiva. Il ritardo di una consegna può significare compromettere una fornitura e subire un danno economico difficilmente recuperabile. Nel caso peggiore la merce potrebbe diventare invendibile e finire al macero. È questo lo scenario che dobbiamo scongiurare: non soltanto la perdita di singoli carichi, ma il rischio di compromettere economicamente un’intera annata di lavoro”.

Fonte: Ansa Calabria