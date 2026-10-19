Reggio, autotrasportatori in protesta: bloccato lo svincolo di Gallico. Traffico in tilt e forze dell’ordine sul posto
Camion, cisterne e betoniere sulle rampe dello svincolo di Gallico: la protesta improvvisa degli autotrasportatori contro i rincari del carburante
19 Ottobre 2026 - 10:30 | di Redazione
Situazione di disagio questa mattina alla periferia nord della città per una manifestazione improvvisa degli autotrasportatori. Un gruppo di lavoratori ha posizionato diversi mezzi pesanti lungo le rampe di accesso e la rotatoria dello svincolo autostradale di Gallico, impedendo di fatto il transito regolare ai veicoli.
Tra i mezzi fermi lungo la carreggiata si contano autoarticolati, cisterne e betoniere. Sul posto sono presenti gli stessi conducenti e manifestanti, che presidiano la zona a ridosso dei marciapiedi.
Il blocco sta causando rallentamenti e code sia lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” sia in corrispondenza degli accessi all’autostrada A2.
L’intervento delle Forze dell’Ordine
Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine per monitorare la viabilità, garantire la sicurezza dell’area e avviare un dialogo con i manifestanti al fine di favorire la riapertura della circolazione.
Alla base della protesta ci sono i rincari del carburante e il generale aumento dei costi di gestione che stanno interessando il settore del trasporto merci.
Info viabilità
Agli automobilisti diretti verso l’area nord o in ingresso/uscita dall’autostrada si consiglia di evitare il tratto interessato dal blocco e utilizzare come alternative gli svincoli di Campo Calabro o Santa Caterina.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie