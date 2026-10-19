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Reggio, autotrasportatori in protesta: bloccato lo svincolo di Gallico. Traffico in tilt e forze dell’ordine sul posto

Camion, cisterne e betoniere sulle rampe dello svincolo di Gallico: la protesta improvvisa degli autotrasportatori contro i rincari del carburante

19 Ottobre 2026 - 10:30 | di Redazione

Camion fermi sulla rotatoria dello svincolo di Gallico, con un gruppo di autotrasportatori in piedi lungo la carreggiata

Situazione di disagio questa mattina alla periferia nord della città per una manifestazione improvvisa degli autotrasportatori. Un gruppo di lavoratori ha posizionato diversi mezzi pesanti lungo le rampe di accesso e la rotatoria dello svincolo autostradale di Gallico, impedendo di fatto il transito regolare ai veicoli.

Due uomini sul bordo della strada davanti ai camion fermi, con una volante della Polizia sullo sfondo

Tra i mezzi fermi lungo la carreggiata si contano autoarticolati, cisterne e betoniere. Sul posto sono presenti gli stessi conducenti e manifestanti, che presidiano la zona a ridosso dei marciapiedi.

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Il blocco sta causando rallentamenti e code sia lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” sia in corrispondenza degli accessi all’autostrada A2.

Un uomo accanto alla cabina di un camion cisterna bianco, con altri mezzi pesanti fermi sul piazzale

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine per monitorare la viabilità, garantire la sicurezza dell’area e avviare un dialogo con i manifestanti al fine di favorire la riapertura della circolazione.

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Alla base della protesta ci sono i rincari del carburante e il generale aumento dei costi di gestione che stanno interessando il settore del trasporto merci.

Autocisterne e camion fermi su un'aiuola dello svincolo, con alcuni conducenti accanto ai mezzi

Info viabilità

Agli automobilisti diretti verso l’area nord o in ingresso/uscita dall’autostrada si consiglia di evitare il tratto interessato dal blocco e utilizzare come alternative gli svincoli di Campo Calabro o Santa Caterina.

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