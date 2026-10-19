Situazione di disagio questa mattina alla periferia nord della città per una manifestazione improvvisa degli autotrasportatori. Un gruppo di lavoratori ha posizionato diversi mezzi pesanti lungo le rampe di accesso e la rotatoria dello svincolo autostradale di Gallico, impedendo di fatto il transito regolare ai veicoli.

Tra i mezzi fermi lungo la carreggiata si contano autoarticolati, cisterne e betoniere. Sul posto sono presenti gli stessi conducenti e manifestanti, che presidiano la zona a ridosso dei marciapiedi.

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Il blocco sta causando rallentamenti e code sia lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” sia in corrispondenza degli accessi all’autostrada A2.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine per monitorare la viabilità, garantire la sicurezza dell’area e avviare un dialogo con i manifestanti al fine di favorire la riapertura della circolazione.

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Alla base della protesta ci sono i rincari del carburante e il generale aumento dei costi di gestione che stanno interessando il settore del trasporto merci.

Info viabilità

Agli automobilisti diretti verso l’area nord o in ingresso/uscita dall’autostrada si consiglia di evitare il tratto interessato dal blocco e utilizzare come alternative gli svincoli di Campo Calabro o Santa Caterina.