Protesta Tir, mancano rifornimenti in Calabria: scaffali vuoti nei supermercati
Scaffali vuoti, prodotti freschi assenti e latte e farina in esaurimento. In Calabria si fanno sentire gli effetti del blocco dei trasporti
19 Ottobre 2026 - 17:28 | Comunicato Stampa
Scaffali quasi vuoti, pesce e merce fresca assente e prodotti come latte e farina in esaurimento. E’ questo lo scenario che si presenta agli occhi di chi si reca a fare la spesa in molti dei supermercati di Catanzaro.
L’effetto del blocco del trasporto per la protesta contro il caro carburanti, comincia a farsi sentire in Calabria e non riguarda solo il capoluogo.
Gli autotrasportatori aderenti a Fedralog la Federazione regionale della logistica sono fermi da venerdì, quando è cominciata la protesta che terminerà alle 20 di domani sera, e questo incide sull’approvvigionamento delle derrate alimentari alla grande distribuzione. Tra l’altro lo sciopero interessa anche i trasportatori delle regioni vicine ampliando l’effetto della protesta.
Nei supermercati catanzaresi, oltre alle derrate ancora presenti nei magazzini, si trovano invece alcuni prodotti locali che vengono consegnati quotidianamente e da breve distanza.
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