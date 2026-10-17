Protesta Tir, Confcommercio Calabria: ‘Evitare allarmismi su approvvigionamenti’

«È comprensibile che la situazione legata alla protesta degli autotrasportatori generi preoccupazione tra cittadini e imprese, ma è importante evitare allarmismi.

Lo dice all’ANSA, il presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri circa i rischi che la protesta degli autotrasportatori in Calabria possa portare nei prossimi giorni ad una carenza di rifornimenti, soprattutto sul fronte alimentare.

«Allo stesso tempo – prosegue – è fondamentale lavorare per allentare la pressione dei prezzi, che grava su un tessuto economico già fragile e mette a dura prova imprese e famiglie.

Auspichiamo che si possa arrivare rapidamente a un confronto costruttivo, capace di individuare soluzioni concrete nell’interesse di tutti».