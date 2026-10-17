Protesta Tir, Confcommercio Calabria: ‘Evitare allarmismi su approvvigionamenti’
Protesta Tir in Calabria, Klaus Algieri (Confcommercio Calabria): "Servono calma e un confronto rapido sui prezzi"
17 Ottobre 2026 - 15:14 | di Redazione
«È comprensibile che la situazione legata alla protesta degli autotrasportatori generi preoccupazione tra cittadini e imprese, ma è importante evitare allarmismi.
Eventuali rallentamenti nelle consegne potrebbero creare difficoltà circoscritte negli approvvigionamenti, senza che questo debba tradursi in paure ingiustificate».
Lo dice all’ANSA, il presidente di Confcommercio Calabria Klaus Algieri circa i rischi che la protesta degli autotrasportatori in Calabria possa portare nei prossimi giorni ad una carenza di rifornimenti, soprattutto sul fronte alimentare.
«Allo stesso tempo – prosegue – è fondamentale lavorare per allentare la pressione dei prezzi, che grava su un tessuto economico già fragile e mette a dura prova imprese e famiglie.
Auspichiamo che si possa arrivare rapidamente a un confronto costruttivo, capace di individuare soluzioni concrete nell’interesse di tutti».
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